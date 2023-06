FOTO/VIDEO Snažno nevrijeme pogodilo Zagreb: Padala kiša i tuča, poplavljene ceste

Jako nevrijeme izazvalo je oštećenje i poplave na Sljemenu i u Lukšiću u Zagrebu. Vatrogasci su na svom Facebooku objavili fotografije intervencije. Nešto iza podneva u Mikulićima Gornjim padala je jaka kiša i tuča koja je potopila ulice.

- Obilna kiša, uz tuču veličine riže do lješnjaka ulice je pretvorila u rijeke i potoke, a vrtovi su postali jezera. 90-godišnja baka Ljubica kaže da ovako nikad nije bilo. Ona je starosjedioc u ulici - kazao je čitatelj za 24sata.

Stanovnik Mikulića kaže da su poplavljena dječja igrališta, podrumi i garaže.

Na Sljemenu te sjevernim i zapadnim obroncima Zagrebačke gore pala je obilna tuča. Vatrogasci uklanjaju posljedice nevremena u zagrebačkim podsljemenskim naseljima. U malo više od jednog sata palo je više od 40 litara oborine po četvornom metru i stvorila bujice, a temperatura zraka brzo se spustila s 15 na 10 stupnjeva Celzijevih, javlja HRT.

Podsjetimo, danas je DHMZ objavio će na Jadranu biti pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Od sredine dana mjestimice jači razvoj oblaka te pljuskovi praćeni grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti gdje lokalno mogu biti i jače izraženi, objavili su prognostičari. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 23 do 28 °C.

DHMZ izdao je žuti Meteoalarm za dijelove Hrvatske. Moguće je jače grmljavinsko nevrijeme.

Petak donosi na Jadranu sunčano vrijeme. U unutrašnjosti promjenljivo i nestabilno, ponajprije od sredine dana uz mjestimične pljuskove i grmljavinu, lokalno i jače izražene. Poneki pljusak može se spustiti i do obale. Vjetar uglavnom slab te će ujutro ponegdje biti magle, osobito po kotlinama i uz rijeke. Na Jadranu poslijepodne prolazno umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna većinom od 23 do 27 °C.

