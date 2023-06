Izdana upozorenja za dijelove Hrvatske, moguće su oluje: Provjerite gdje je opasnost najveća

Danas će na Jadranu biti pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Ujutro ponegdje kratkotrajna magla. Od sredine dana mjestimice jači razvoj oblaka te pljuskovi praćeni grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti gdje lokalno mogu biti i jače izraženi. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 23 do 28 °C.

DHMZ izdao je žuti Meteoalarm za dijelove Hrvatske. Moguće je jače grmljavinsko nevrijeme.

Foto: DHMZ

Petak donosi na Jadranu sunčano vrijeme. U unutrašnjosti promjenljivo i nestabilno, ponajprije od sredine dana uz mjestimične pljuskove i grmljavinu, lokalno i jače izražene. Poneki pljusak može se spustiti i do obale. Vjetar uglavnom slab te će ujutro ponegdje biti magle, osobito po kotlinama i uz rijeke. Na Jadranu poslijepodne prolazno umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna većinom od 23 do 27 °C.

"Nestabilno vrijeme kao da se ustalilo, posebice u kopnenim predjelima, gdje će i idućih dana biti češćih pljuskova s grmljavinom, lokalno izraženijih, a ujutro će biti i magle. Pomalo tropske vremenske uvjete pratit će dnevna temperatura oko 25 °C. Od nedjelje će zapuhati sjeveroistočni vjetar, a na moru umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Iako i duž obale postoji vjerojatnost za poneki pljusak, malo povećana tijekom vikenda, na Jadranu će prevladavati sunčano i vrlo toplo, osobito na srednjem i južnom dijelu, a u četvrtak i petak popodnevni je pljusak najvjerojatniji na riječkom području", vremenska je prognoza koju je za HRT pripremio Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

"U nastavku tjedna u unutrašnjosti vrijeme gotovo bez promjene. Djelomice sunčano, ujutro nerijetko uz niske oblake i maglu, dok će mjestimičnih pljuskova i grmljavine najčešće biti u popodnevnim satima. Lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar većinom slab, a u nedjelju ponegdje umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu u petak pretežno sunčano, ujutro lokalno i magla, a poslijepodne uz obalu rijetko moguć kratkotrajan pljusak. Tijekom vikenda uz prolazno više oblaka vjerojatnost pljuskova će porasti, pa i na otvorenom moru, najprije na sjeveru, a u nedjelju na jugu. Nakon vjetra s mora, u nedjelju će zapuhati umjerena bura i sjeverozapadnjak uz blagi porast temperature zraka.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

