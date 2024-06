FOTO Otvorena omiljena ljetna manifestacija: Na Trg Mažuranića mame osvježavajući kokteli i vrući koncerti

Street food specijaliteti, osvježavajući kokteli, vrući koncerti, dječji kutak i preponatljive retro dekoracije samo su dio onoga što vas ovih dana očekuje na Trgu Mažuranića gdje je jučer otvorena mnogima omiljena manifestacije Ljeto kod Matoša. Jednu od najljepših zelenih oaza u centru metropole na mjesec će dana tako pretvoriti u mjesto zabave, a delicije čiji se mirisi šire s čak osam ugostiteljskih kućica, zadovoljit će i ona najzahtjevnija nepca. U osvježavajućim pićima koja i ove godine, među ostalima, potpisuju Cugeraj i Monkey guštat će se u hladovini gdje su smještene ležaljke, vreće za sjedenje i jastučići, dok će mališani uživati u bronjim predstavama, kreativnim i znanstvenim Tinker Labs radionicama, animacijama, sportskim igrama i facepaintingu.

Srijedom i četvrtkom za podizanje atmosfere bit će zaduženi bendovi, a ostale dane DJ-jevi tako da jazz, funk, rock i pop ritmova neće nedostajati. Uživat će se u urbanim glazbenicima i bendovima kao što su Elvis Sršen & The Funkblasters, Toni Drama, Šleper šlager, Louise band, Laura Miletić, Tanja & Marko te Tina & Dalibor Acoustic, a jučerašnje otvorenje obilježile su popularne Gelato sisters. Poznatu „Matoševsku“ cabaret pozornicu rezervirali su i DJ Zozzo, DJ Bondža, DJ Kanca i DJ Xxxtended.

Tu je i uzbudljiva suradnja s udrugom Hortiart pa je već sutra na rasporedu i sajam bilja uz prigodne i superzabavne radionice za biljkoljupce. Od 5. do 7. srpnja Mažuranac će ponovno ugostiti i festival LADO na Mažurancu, besplatan za sve posjetitelje. Radno vrijeme Ljeta kod Matoša, koje traje do 27. srpnja, bit će od ponedjeljka do četvrtka od 16 do 23 sata, petkom od 16 sati do ponoći, subotom od 10 sati do ponoći te nedjeljom od 10 do 23 sata. Sve informacije o programu i koncertima dostupne su na Facebook i Instagram stranici.