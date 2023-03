Ekipa "PETArde" iz V. gimnazije pobjednici su prvog zagrebačkog Srednjoškolskog kviz kupa

'to nije zagreb'

Tomašević o napadačima na strane radnike: Nadam se da će te budale dobiti najstrože kazne za primjer

- To me iznimno frustira i smeta. U ovom gradu nema mjesta za diskriminaciju, rasizam niti fizičko nasilje i drago mi je da su te budale uhićene kao što je uhićen i onaj počinitelj koji je vikao nacističke pozdrave i vrijeđao radnike. Grad Zagreb nije i nikad neće biti takav Grad i to treba suzbiti u korijenu. Očekujem da se oni najstrože kazne - bio je jasan Tomašević.