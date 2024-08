Ed Sheeran za četiri dana dolazi u Zagreb, još možete nabaviti ulaznice

Malo nas dijeli od možda najvećeg koncerta u Hrvatskoj ove godine, kada će Ed Sheeran prvi put nastupiti pred domaćom publikom. Jedna od najvećih pop-zvijezda današnjice stiže na zagrebački Hipodrom, mjesto koje je već ugostilo glazbene velikane poput Red Hot Chili Peppersa, Metallice i Rolling Stonesa. Ovu subotu, u sklopu svoje turneje "+ – = ÷ x (Mathematics)", koja je u Sjevernoj Americi oborila rekorde posjećenosti, Sheeran će prirediti spektakl za pamćenje.

Metropola se intenzivno priprema za ovaj glazbeni događaj još od prošlog tjedna, kada su započeli radovi na pozornici smještenoj na sredini Hipodroma, okruženoj s pet tribina i prostorom za stajanje. Za stvaranje impresivne pozornice od 360 stupnjeva s glavnim LED ekranom promjera 21 metar i mnoštvom dodatnih ekrana koji osiguravaju savršen pogled iz svakog kuta pobrinuo se cijeli tim inženjera. Vizualni efekti dodatno će obogatiti doživljaj dok Sheeran bude izvodio svoje megahitove poput "Shape of You", "Perfect", "Thinking Out Loud" i "Bad Habits", a na koncertu će ga podržati i engleski kantautor Calum Scott.

POVEZANI ČLANCI:

Očekuje se da će s Edom u glas pjevati oko 68.000 ljudi. Ulaznice za stajanje brzo su se rasprodale, ali sredinom srpnja oslobođeno je još 500 mjesta. Te dodatne ulaznice za stajanje bile su dostupne nakon, kako su poručili organizatori, "rasprodanog kontingenta za tu kategoriju ulaznica". Cijene ulaznica kreću se od 74,90 do 129,90 eura, a poneko slobodno mjesto ostalo je još samo na tribinama, dostupno putem sustava Eventim. Na jednoj od najpopularnijih aplikacija za preprodaju Ticketswap može se pronaći još oko 35 ulaznica za stajanje u cjenovnom rasponu od 49 do 98 eura. Također, postoje i putni aranžmani za Zagreb s polascima iz Preloga, Čakovca, Varaždina, Novog Marofa, Rijeke, Delnica i Karlovca. Europski dio Sheeranove turneje započeo je u Italiji, a osim Zagreba, Sheeran će nastupiti i u Beogradu, 17. kolovoza, na Ušće Parku.