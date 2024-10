Dvije ulice u centru Zagreba danas su zatvorene zbog radova: Ovo su obilazni pravci

Primorska ulica ispred kućnog broja 17, u subotu 5. listopada od 7:00 do 17:00 sati, bit će privremeno zatvorena za promet zbog podizanja kranske dizalice, javljaju u Gradu Zagrebu. Obilazni pravac za vrijeme radova bit će: Prilaz Gjure Deželića – Medulićeva - Ilica.

Ulica Nova Ves, na dijelu od Sinkovićeve ulice do Gupčeve zvijezde, također će u subotu od 8:00 do 17:00 sati biti zatvorena za sav promet zbog izgradnje kanalskog priključka. Za vrijeme radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.

Ulica Andrije Hebranga, na dijelu od Trga Nikole Zrinskog do Trga Republike Hrvatske, u nedjelju 6. listopada od 7:00 do 20:00 sati, bit će zatvorena za sav promet u fazama, od raskrižja do raskrižja. Izvodit će se radovi na javnoj rasvjeti.

Obilazni pravac za vrijeme radova bit će: Ulica A. Hebranga – Trg J. J. Strossmayera – Trg kralja Zvonimira – Trg A. Starčevića – Mihanovićeva – Trg Marka Marulića – Trg Antuna, Ivana i Vladimira Mažuranića – Trg Republike Hrvatske – V. Klaića