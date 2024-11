Drugi dan Zagreb Film Festivala: 'Hepiend', 'Šlager'... Donosimo popis svega što se danas može pogledati

Nakon uspješnog otvaranja 22. izdanja Zagreb Film Festivala, vrijeme za drugi dan. "Stvarnu bol" redatelja Jesseija Eisenberga moći ćete, tako pogledati, u 18.30 u Cinestar Branimir centru u dvorani 7, a u 21 sat na rasporedu je djelo Leonarda Van Dijlija "Julie je odlučila šutjeti".

Film "Hepiend" redatelja Neo Sora prati Tokio u bliskoj budućnosti. Zemljotresi su svakodnevna pojava, a represivne sigurnosne mjere šire se zemljom dok se društvo sve više polarizira. Tinejdžeri Yuta i Kou najbolji su prijatelji pred završetkom srednje škole. Jedne noći izvode neslanu šalu na ravnateljev račun, koja dovodi do neočekivanih posljedica, uključujući uvođenje rigoroznog sustava nadzora u školu. I dok You promjene prihvaća pasivno, gotovo ih ne primjećujući, Kouova frustracija društvom raste te se sve više okreće učeničkom aktivizmu i novim poznanstvima. Dvojica prijatelja prvi će put u životu biti prisiljeni suočiti se s međusobnim razlikama koje su do tada ignorirali. Na rasporedu je od 18 sati u Cinestar Branimir Centru, u dvorani 1. A nakon "Hepienda", na rasporedu je "Šlager" Nevia Marasovića, u 20.30 sati.

Iz programa "Velikih 5" danas je rasporedu djelo Jacquesa Audiarda "Emilia Pérez" u 18 sati u Kino Kinoteci. Od 21.30 na repertoaru su međunarodni kratki filmovi "Strojevi" Sigurda Blenkena, "Čeljade" Martine Marasović, "Marion" Joeija Weilanda" te "Za stolom" Ivana Veljače.

U Muzeju suvremene umjetnosti projicirat će se od 18 sati "Mlijeko" redateljice Stefanie Kolk. Kasnije slijedi djelo Nore Fingscheid "Bijeg", u 20.30 sati. Film, naime, prati Ronu koja se nakon deset godina vraća u Škotsku na otočje Orkney, gdje je odrasla prije nego što se preselila u London kako bi postala biologinja. No London je velik i njegova ponuda zabave nje eograničena te se Rona ondje gubi u labirintu partijanja, opijanja i droga. U bijegu od ovisnosti, vraća se divljem i surovom škotskom krajoliku, gdje se prepušta sjećanjima na djetinjstvo i vrijeme provedeno u Londonu. Malo pomalo ponovni susret s čarobnim, vjetrovitim otočjem nudi joj šansu za novi život.

Od 19 sati starta Filmski festival u Locarnu u Dokukinu KIC na kojem će se prikazati "Ludwig (Power Inferno)" (Anton Bialas), "Operi sram" (Mickey Lai), "Sin i otac" (Andrés Ramírez Pulido) te "zaboravljam, rekla je gledajući" (Naomi Pacifique).

A u suradnji sa ZFF-om i Akademijom dramske umjetnosti, Odjel za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) organizira 15. izdanje Međunarodne konferencije Small Cinemas. Konferencija se održava u sklopu europskog projekta ‘Povećanje međunarodne konkurentnosti filmske industrije na malim europskim tržištima’, a na rasporedu je danas od 9.45 do 18 sati.

U Scenoteki od 15 do 17 sati na rasporedu je, pak, izlaganje "Kreativna Europa MEDIA – kako se prijaviti na pozive za razvoj?".