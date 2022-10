Doznali smo mogući razlog zbog kojeg je inspekcija zatvorila dio Jakuševca

Zagrebačka gradska Skupština svoju 16. sjednicu započela je jutros poslije 9 sati. No, prije usvajanja dnenvog reda iz redova HDZ-a stigao je zahtjev za stanku.

- Tražimo stanku od 30 minuta jer se pojavila informacija da je inspekcija jučer bila na Jakuševcu i da ima problema - rekao je HDZ-ov Mario Župan.

Iz kluba HDZ-a i HSLS-a zatražili su očitovanje Tomaševića o toj temi. Predsjednik Skupštine Joško Klisović prihvatio je prijedlog za stanku i odredio ju u trajanju od 30 minuta.

Kako neslužbeno doznajemo , mogući razlog navodnih problema na Jakuševcu na kompostani su tri puta veće količine polukomposta (ne obrađeni biootpad) nego što smije biti po dozvoli te ukoliko se taj problem ne riješi Čistoća neće imati kamo s novim biootpadom.

Također neslužbeno, izvješće Inspektorata stiglo je i do predsjednika Uprave Holdinga Ivana Novakovića, no on ga još nije potpisao.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je u da je inspekcija privremeno zaustavila primanje novog biootpada u kompostanu na Jakuševcu jer je količina komposta koji smije biti na tom odlagalištu, prešla maksimalne vrijednosti.

- U kompostani je jučer bila 15 posto veća količina komposta od dopuštene maksimalne vrijednosti i inspekcija je naložila da se to riješi da bi se dalje mogao primati novi biootpad na kompostanu - izjavio je Tomašević u Gradskoj skupštini.

No, Tomašević je demantirao da je kompostana zatvorena, istaknuvši da je inspekcija samo naložila da se ukloni višak komposta, kako bi se moglo nastaviti primanje novog biootpada.

- To se dogodilo zbog sezonalnosti povećane obrade zelenog otpada u gradu - rekao je Tomašević i dodao da će se taj gotovi kompost riješiti u do sutra, a najkasnije do subote. Gotovim materijalom prekrit će se zelene površine po gradu - dodao je.

Demantirao je i navode da je inspekcija reagirala zbog loše kvalitete zraka.

- Inspekcije su kontinuirano na Jakuševcu, i ta inspekcija je potvrdila da je kvaliteta zraka u granicama dopuštenih vrijednosti - rekao je Tomašević.

