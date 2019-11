Donji i Gornji grad uspinjača povezuje svaki dan od 6.30 do 21.50 sati, a cijena vožnje je pet kuna

A ono, nije tako loše – da joj se može postaviti pitanje kako je, “super” je riječ koju zagrebačka uspinjača u odgovoru sigurno ne bi upotrijebila. Stanje joj, barem prema podacima iz Grada, zahtijeva detaljnu sanaciju i modernizaciju jer polako se raspada. Ali nije to tako strašno, stoji u dokumentaciji kojom Gradska uprava traži tvrtku koja će napraviti projekt obnove najkraće željeznice na svijetu, jer zasad sve pukotine, odlamanja betona i vlaga nisu “prodrla duboko”.

Problemi “stare dame”

Prodru li, nosivost uspinjače mogla bi biti ugrožena. Ali, krenimo redom.

– Na trasi su uočene mrežaste pukotine u poljima između pragova, kao i uzdužne pukotine u smjeru tračnica – navode iz Grada prve probleme “zagrebačke stare dame” pa dodaju kako je i na gazištima stepenica koje povezuju gornju i donju stanicu došlo do odlamanja betona. Također, stoji u dokumentaciji, vidljiva je armatura na stepenicama koja je zahvaćena korozijom.

– Središnje betonske stepenice potrebno je hitno sanirati ili umjesto postojećih napraviti nove s protukliznim gazištem i montažno-demontažnom ogradom – kažu iz Grada pa ističu kako je potrebno modernizirati i postojeći pričvrsni pribor, a tračnice zamijeniti novima. Nije ni to sve jer “zbog kapilarnog dizanja vlage uslijed neadekvatnog rješenja odvodnje oborinskih i podzemnih voda, na istočnom zidu ukopanog dijela trase dolazi do vlaženja, izluživanja, ispiranja veznog materijala između opeke te horizontalnih pomaka opečnog zida”. Drugim riječima, odnosno u vrlo kratkim crtama, od dva dijela od kojih se sama uspinjača sastoji, a to su trasa i vijadukt, raspadaju se oba. Točnije, sanacija je potrebna zidu vijadukta, kao i betonskom stepeništu na trasi uspinjače, ali i samim tračnicama. Same stanice, donja u Tomićevoj i gornja na Strossu, u ovom se natječaju ne spominju, ali one su ionako renovirane ne tako davne 2005. godine.

Ne prije ljeta

Što se same cijene tiče, izradu projektne dokumentacije za sanaciju uspinjače Grad će platiti nešto manje od 240 tisuća kuna, prije renovacije morat će se raspisati još jedan natječaj za izvođača radova. Ne očekuje se da bi radovi trebali početi prije ljeta sljedeće godine, a u vrijeme sanacije uspinjača neće prometovati. Inače, uspinjača je najstarije prijevozno sredstvo organiziranog javnog prijevoza u metropoli, a ove je godine proslavila 129. rođendan. Na trasi dužine 66 metara ona savladava visinsku razliku od tridesetak metara, i to na usponu od 52 posto. Zagrebačka je uspinjača također spomenik kulture jer je cijelosti zadržala prvobitni vanjski izgled i građevinsku konstrukciju, kao i većinu tehničkih svojstava koja su joj dali graditelji. Donji i Gornji grad povezuje svaki dan od 6.30 do 21.50 sati, kreće se brzinom od 1,5 metara u sekundi, polazi svakih deset minuta, a cijena vožnje u jednom smjeru pet je kuna.