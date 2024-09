Djeca na Žitnjaku dobila novi vrtić, a ona u Sesvetskom Kraljevcu će ipak još čekati: 'Zbog nalaza sanitarne inspekcije odgođeno otvorenje '

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec službeno su danas otvorili novi objekt Dječjeg vrtića Zrno na Žitnjaku. Podsjećamo, u utorak je otvoren i novi objekt DV Kustošija u Gajnicama u koji je uloženo 800.000 eura, od čega više od 70 posto iz gradskog proračuna, a ostalo iz NPOO.

„Od početka mandata uložili smo više od 250 milijuna eura u škole i vrtiće“, istaknuo je gradonačelnik, objasnivši da je aktualna gradska uprava izgradila, obnovila ili dogradila 23 vrtića i škole, dok je njih 11 trenutno u radovima. Irena Sljepčević, ravnateljica vrtića, kazala je kako ovim otvorenjem su otvorena nova radna mjesta i stvorena dodatna mjesta za zagrebački vrtićku djecu.

– Danas smo se okupili kako bismo proslavili jedan od najvažnijih trenutaka za naš Vrtić i našu zajednicu. S velikim zadovoljstvom i ponosom otvaramo vrata našeg područnog objekta Žitnjak, mjesto koje će postati dom za 117 malih istraživača. Otvaranjem dva nova područna objekta, Ivanja Reka i Žitnjak, Vrtić Zrno je pozitivno odgovorio na 278 zahtjeva za upis djece s našeg upisnog područja ali i šire. U Žitnjak smo upisali 50 djece u tri jasličke skupine i 64 djece u tri vrtićke skupine. Otvaranjem novih objekata otvaraju se i nova radna mjesta pa će tako u našem novom objektu Žitnjak 24 djelatnika zasnovati radni odnos – kazala je ravnateljica.

– Nema ništa ljepše nego otvaranje vrtića ili škola. Trudimo se u što kraćem roku riješiti problem manjka vrtićkih kapaciteta – rekao je gradonačelnik. Ovo je drugi vrtić otvoren ovaj tjedan, a do kraja ovog mjeseca bit će otvorena dva vrtića u Sesvetskom Kraljevcu te u Studentskom gradu, a do kraja godine još pet: u Novom Retkovcu, Trnavi, Cerju, Sesvetskoj Sopnici i Svetoj Klari.

– Nkada u povijesti Zagreba u tako kratkom roku nije izgrađeno toliko vrtića, a ovo je tek početak. Čekaju još nove velike investicije u Dječje vrtiće, posebice na zapadu grada i u Novom Zagrebu u onoj sljedećoj godini. Čuli ste već da će ovdje biti šest skupina, ja jedva čekam da ovdje u ponedjeljak čujemo smijeh djece koja će , vjerujem, će biti presretna kad vide sve sprave i kako je opremljen vrtić – kazao je Tomašević.

Ovaj vrtić prostire se na površini od 1700 kvadrata te ima kapacitet za šest vrtićkih skupina, a projekt je financiran s 4, 2 milijuna eura iz gradskog proračuna. Tomašević, navodi, kako Grad nije mogao čekati EU fondove pa je sam krenuo u izgradnju. – U ovom trenutku imamo oko 200 slobodnih mjesta u gradskim vrtićima – govori Tomašević.

– Imamo javnu najavu i za dječji vrtić u Borovju. To će također biti bitno za Peščenicu i Žitnjak – otkrio je gradonačelnik. Danijela Dolenec je pak dodala kako je i objavljen postupak nabave radova za nadogradnju Osnovne škole Borovje kako bi prešla u samo jednu smjenu.

– Ono što se danas također dobro dogodilo, a što se tiče gradske četvrti Peščenica Žitnjak, je da je danas objavljen također postupak nabave radova za osnovnu školu Borovje koju ćemo dograditi, kako bi ona prešla u jednu smjenu. Brojimo sad već 17 također školskih objekata koje smo ili izgradili ili obnovili nakon potresa ili dogradili. Pred nama jako veliki važan cilj toga da zagrebačke osnovne škole rade u jednoj smjeni kako bi mogli ponuditi opet isto veliki kvalitativni iskorak za djecu da budu u školi dok su roditelji na poslu, da se u školi mogu i družiti, obavljati slobodne aktivnosti, da proširimo programe prehrane, da svi mogu imati topli obrok – najavila je Dolenec te otkrila kako će se u Osnovnoj školi Borovje dograditi gotovo 2000 kvadrata.

– Vrtić u Sesvetskom Kraljevcu je trebao biti otvoren u ponedjeljak, ali nalaz sanitarne inspekcije je naložio bukobrane pa je otvaranje pomaknuto na naredna dva tjedna – kazala je Dolenec te se ispričala roditeljima na neugodnosti. Na novinarsko pitanje kazala je kako su odgojitelji deficitarno zanimanje u Zagrebu pa ga raznim stipendiranjem nastoje potaknuti.

Odgovorio je Tomašević ina pitanje o bazenu Španski. Naime, financirat će se iz gradskog proračuna jer tužba Grada nije urodila plodom. – Svaki projekt, ako možemo dobiti sufinanciranje iz EU fondova, to tako i bude. U ovom konkretnom projektu zapravo je bio natječaj Ministarstva turizma i sporta iz 2023. godine. E sad kako može biti zaštićeno kulturno dobro kada se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu. Znači nema građevine uopće na zemljištu pa je u tom smislu potpuno nepotrebno. Ovdje nema zgrade, kako možete dokazati da se radi o zaštićenom kulturnom dobru kada je neizgrađeno zemljište. Ali nije to problem. Problem je što je taj cijeli postupak outsourcan od strane ministarstva turizma drugoj pravnoj osobi. I što reći ću i ovo, u tom kratkom razdoblju. U tom kratkom razdoblju od devet mjeseci, tri puta je iz ministarstva dolazilo upit za dodatnom dokumentacijom. Tražili su da se dostavi dodatni budžet, nekakva dodatna dokumentacija, u kratkim rokovima, od nekoliko dana. I tri puta je to sve napravljeno što su tražili, da bi na kraju bila sporna neka za četvrtu stvar o kojoj devet mjeseci nitko nije ništa rekao. Ali bez brige, bazen Špansko ide dalje i da mi ćemo i dalje povlačiti pet puta više novce za je za fondove nego prethodna vlast – kazao je gradonačelnik.