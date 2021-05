Direktorica zagrebačke Turističke zajednice: Brojke nam opet rastu, stigli smo do 310.000 noćenja

Pod njezinom je palicom zagrebački Advent proglašen najboljim u Europi, i to u više navrata, pokrenut je i Festival svjetla, Zagreb Summer Tour i još niz manjih manifestacija, a sve je stalo kad je lani zavladala pandemija. Ipak, ekipa iz Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ) s Martinom Bienenfeld na čelu uspjela se prilagoditi prelaskom na digitalnu kampanju i organiziranjem drukčijih događanja. Kakvu sezonu očekuje, hoće li se zagrebački turizam vratiti na staro i što pripremaju za Dan grada, direktorica TZGZ-a otkriva u intervjuu.

U ponedjeljak se slavi Dan grada. Što ste ove godine pripremili za Zagrepčane?

Turistička zajednica Grada Zagreba daruje koncert u 17.30 sati u Glazbenom paviljonu na Zrinjevcu. Tada će grupa Swingers i njihovi gosti, Lucija Čustić - Luce, Zdenka Kovačiček te grupa Gelato Sisters, izvoditi dio repertoara velikana domaće glazbe Ive Robića. Također, TZGZ će ove godine Dan grada obilježiti projektima koji skreću pažnju na regenerativnost, očuvanje okoliša i održivost. Tako smo u suradnji s udrugom “Preuredi moju pumpu” revitalizirali projekt “Pimp my Pump” kojim oslikavamo 20 javnih slavina – pumpi za vodu, a osmislili smo i turističku rutu za koju smo napravili prigodnu kartu. Može je se preuzeti u našim centrima za posjetitelje ili na našim web-stranicama. Želimo stvoriti svijest da Zagreb ima pitku vodu dostupnu na javnim lokacijama te porukom da se više puta koristi ista boca utjecati na smanjenje korištenja plastike. Svaka pumpa ima vlastiti QR kod koji prikazuje informacije o samom motivu na pumpi, kao i o projektu. Drugi su projekt viseći vrtovi. Postavljamo 250 posuda za zelenilo na ulične svjetiljke Donjeg i Gornjeg grada. Treći projekt odnosi se na mural našeg Hermana Gollubea koji je razveseljavao sugrađane u sklopu projekta Ulični triptih, a koji smo, uoči Dana grada, poklonili KBC-u Zagreb. Osigurali smo i besplatne razglede grada, a tijekom dana održat će se i dječje predstave. Na sam Dan grada centrom će se prošetati i popularni likovi iz prošlosti. Detalji su dostupni na adresi www.infozagreb.hr. Sva događanja radimo u skladu s propisanim mjerama te posjetitelje molimo za odgovorno ponašanje i držanje distance.

Lani su glavni grad pogodili i pandemija i potres. S koliko je dolazaka i noćenja Zagreb završio 2020. i tko su turisti koji su dolazili?

Završili smo na oko 30% ostvarenih rezultata u odnosu na 2019. Registrirano je 345.000 dolazaka i 807.000 noćenja. Struktura gostiju se promijenila pa je tako najviše dolazaka bilo iz Hrvatske, Njemačke, Italije, BiH i Srbije, dok je najviše noćenja bilo iz Hrvatske, zatim iz Italije, Njemačke, SAD-a te BiH. Prosječno vrijeme ostanka je poraslo i iznosilo je oko 2,5 noći.

Kako su u pandemijskoj godini radili hoteli, a kako ostali smještajni kapaciteti, apartmani, privatne sobe?

Uspoređujući pretpandemijsku veljaču 2020. s veljačom 2021., u Zagrebu je registriran 71 hotel, 48 hostela te 3532 smještajne jedinice u privatnom smještaju. To je 11% manje smještajnih jedinica u privatnom smještaju te 13% manje hostela nego u veljači 2020., kada ih je bilo 55. Broj hotela nije se smanjivao, zabilježeno je povećanje od 3% jer su se dva otvorila.

Koja bi bila hitna mjera koja bi “digla” zagrebački turizam? Koji bi mu kapitalni projekti pomogli dugoročno?

Ne postoje instant-rješenja jer je pandemija na svjetskoj razini izazvala neviđeni pad turističke aktivnosti. Prema podacima UNWTO-a u 2020. zabilježen je pad turističkih dolazaka od 74%. Najava COVID potvrda i više je nego dobrodošla jer će olakšati kretanje među državama, a svakako je bitna i što bolja procijepljenost turističkog sektora te svih građana Hrvatske. Što se tiče kapitalnih projekata, prvo treba obnoviti Zagreb, a potom i uložiti u izgradnju turističke infrastrukture za razvitak grada kao turističko-poslovnog središta države, posebno kroz zdravstveni i kulturni turizam.

Što govore najnovije brojke? Je li se stanje po pitanju dolazaka i noćenja procjepljivanjem stanovništva popravilo?

Brojke su u porastu pa smo od siječnja ove godine do jučer registrirali 115.000 dolazaka i 310.000 noćenja, čime smo ostvarili 79% u dolascima te 94% u noćenjima od prošlogodišnjeg turističkog prometa. Gosti iz SAD-a u samom su vrhu po ostvarenim noćenjima, a sada su u svibnju zauzeli prvo mjesto. To je rezultat naših intenzivnih aktivnosti u zadnjih nekoliko godina na području Sjeverne Amerike i suradnje s predstavništvom Hrvatske turističke zajednice u New Yorku i direktoricom Inom Rodin, kao i s američkim udruženjem turoperatora USTOA te s udruženjem profesionalaca za luksuzna putovanja Virtuoso. S najavljenim direktnim linijama za Dubrovnik iz SAD-a, američkim gostima je znatno olakšan dolazak u Zagreb, stoga očekujem nastavak pozitivnog trenda. Optimizam i život polako se vraćaju na ulice našeg grada. TZGZ je već pokrenuo dva projekta kako bi se naši gosti osjećali sigurnije, prvi je krenuo u travnju, a riječ je o vikend-testiranjima stranih gostiju. S obzirom na činjenicu da je Zagreb tzv. city break destinacija, odnosno odredište koje karakteriziraju vikend-boravci, odlučili smo dodatno olakšati gostima potrebna testiranja na COVID-19 pa vikendima za strane posjetitelje organiziramo i testiranje putem svog Centra za posjetitelje na Trgu bana Jelačića. Drugi projekt odnosi se na cijepljenje turističke industrije Zagreba koje provodimo u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”. Trenutačno su u obradi djelatnici iz redova hotelijera, privatnih iznajmljivača, ugostitelja, naših centara za posjetitelje, rent-a-car agencija i ostalih pružatelja usluga u turizmu koji imaju veći protok ljudi/posjetitelja i sami booking. Nakon njih će slijediti i drugi djelatnici, a sve u skladu s nacionalnom oznakom sigurnosti “Safe stay in Croatia”.

Zbog pandemije ste promijenili fokus promocije, sad je na digitalnim sadržajima, boravku u prirodi... Planirate li taj smjer zadržati?

Fokus treba staviti na održivi i regenerativni turizam. Sve veći broj turista vodi računa o ekologiji pa je potrebno primijeniti održive koncepte kako bi potencijalno oni postali i jedan od ključnih promotivnih faktora. U tom smislu, nastavit ćemo i proširiti našu vrlo uspješnu kampanju “Blizu grada, blizu srca” koja promovira Zagreb i njegovu okolicu, a čiji je noseći film osvojio Silver Award u kategoriji Region International na virtualnom izdanju jedne od najznačajnijih turističkih burzi, sajmu ITB Berlin. Što se samih događanja tiče, svakako će se i dalje voditi računa da ona budu neinvazivnog karaktera. Tako su u planu događanja na otvorenom koja ne potiču velika okupljanja, već su više ambijentalna, kao i kulturne manifestacije koje se mogu izvesti u kontroliranim uvjetima. Primjer je naših pet novih projekata koje smo pokrenuli u posljednja tri mjeseca: “Ulični triptih”, “Mali Zagreb”, koncert za prvi dan proljeća u sklopu projekta “Zagrebačka glazbena doba”, izložba “Zagreb voli zeleno” te “Nedjeljom u paviljonu”. To su ujedno i održiva događanja jer stvaraju cjelogodišnju atrakciju i kao takva ne generiraju masovna okupljanja. Unatoč svim izazovima koji su stavljeni pred turistički sektor, nastojat ćemo da Zagreb i dalje zadrži svoj šarm i otvorenost prema svim posjetiteljima te da i dalje bude predvodnik trendova, naročito u digitalnoj sferi.

Koliko potres i činjenica da sustavna, organizirana obnova još nije počela utječu na zagrebački turizam?

Treba imati na umu da je za oporavak turizma nakon pandemije potrebno nekoliko godina, a potres je dodatno otežao situaciju jer su oštećene i one zgrade koje pridonose turističkoj i prostorno-arhitektonskoj prepoznatljivosti. Slika turizma ovisit će o organizaciji i spremnosti destinacije da se prilagodi novonastalim uvjetima i daje rješenja. Samo interdisciplinarnim pristupom možemo poboljšati postojeće stanje i stvarati nove vrijednosti Zagreba.