Festival europskog filma dolazi u Zagreb: Na tri lokacije projicirat će se čak 31 djelo sedme umjetnosti

Projekcijom talijanskog filma "Romantika" redateljice Pilar Fogliati" u Kinu Metropolis u Muzeju suvremene umjetnosti u srijedu počinje 13. Festival europskog filma na kojemu će do 27. srpnja u tri programske kategorije biti prikazan 31 film. Osim u kinu Metropolis, Festival se održava i na Ljetnoj pozornici Tuškanac te u Kinu Sesvete. Program Europremijere održavat će se od 3. do 27. srpnja u Kinu Metropolis, a od 10. do 16. srpnja na Ljetnoj pozornici Tuškanac s fokusom na francusku kinematografiju.

Panorama hrvatskog filma, koja donosi najbolje domaće naslove protekle filmske sezone, održat će se u Kinu Metropolis u MSU od 11. do 23. srpnja, a u programu Junior od 11. do 20. srpnja u Kinu Sesvete prikazat će se animirani naslovi i hrvatske manjinske koprodukcije za mlade. Festival počinje u srijedu, 3. srpnja projekcijom talijanske komedije "Romantika" redateljice Pilar Fogliati. Film, koji će se prikazati u programu Europremijere, donosi portrete četiriju mladih žena koje žive u različitim kvartovima Rima, njihove preokupacija, probleme i posebnosti.

Na Festivalu će na Ljetnoj pozornici Tuškanac, u srijedu, 10. srpnja u istom programu biti prikazan film Nebojše Slijepčevića "Čovjek koji nije mogao šutjeti", dobitnik Zlatne palme na festivalu u Cannesu. U sklopu programa Europremijere bit će prikazani i francuski filmovi - romantična drama "Izvan sezone", triler "Samo nas dvoje", komedija "Bernadette", pustolovna drama "Grof Monte Cristo", romantična drama "Bonnard: Pierre & Marthe" i romantična drama "Prolazi".

Tu su i crnogorsko-hrvatsko-češka koprodukcijska komedija "Živi i zdravi", hrvatsko-bosanskohercegovački triler "Božji gnjev", švedsko-nizozemski dokumentarac "Raspad sistema", irski dokumentarac "Koraci slobode" i drama "Vuci", španjolska drama "Jedna godina, jedna noć" te talijanski film "Komičari". Program Festivala europskog filma odvija se zahvaljujući potpori Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Grada Zagreba, HAVC-a, EUNIC-a te kulturnih instituta i veleposlanstva Irske, Italije, Španjolske, Francuske i Slovenije, a u produkciji Umjetničke organizacije Metropolis.

