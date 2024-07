Dinamo konačno završava veliki posao? Ovaj igrač je apsolutni prioritet u Maksimiru

Dobro raspoložen, u novoj sportskoj opremi Castore, koji će odsad oblačiti plavu momčad, s novim glavnim sponzorom (Favbet) ušetao je Sergej Jakirović pred novinare, na prvo druženje na početku priprema za novu sezonu. Jučer su plavi odradili prvi pravi trening, no radili su i preko vikenda, obavili su testiranja.

– Pet je tjedana odmora iza nas, to je veliko razdoblje. Odmorili smo se fizički i mentalno, ne znam kad sam u životu imao toliki odmor, ali to nam je i trebalo. Dečki su došli u dobrom stanju, tri su tjedna baš odmarali, zadnja su dva radili kod kuće po programu. U ponedjeljak idemo u Austriju, priključuju se Petković, Baturina i Hoxha (od 7. srpnja, nap.a.), igrat ćemo tri utakmice – Bešiktaš, Kryvbas i CSKA 1948, igrat ćemo i generalku sa Šahtarom, a još tražimo protivnika za 23. srpnja – izvijestio je trener plavih.

Pjaca nam je prioritet

Zasad je na popisu za pripreme 38 igrača, no na njemu nema nijedno novo ime, ali ima nekoliko onih koji su već ‘preseljeni’ iz Dinama. Naime, od novih igrača na popisu se našao samo vratar Ivan Filipović.

– Kao vratar Lokomotive bio je kod mene na posudbi u Sesvetama, dobro ga znamo i željeli smo zaoštriti konkurenciju, a i može uskočiti bude li nužno – veli Jakirović.

Boško Šutalo i Marko Bulat trebali bi preseliti u Standard iz Liegea, no budući da su još igrači Dinama i dalje su na popisu, ali zacijelo neće dugo. Plavi će ih pustiti k Ivanu Leki, a ugovori su istekli Drmiću i Haliloviću, a Kaneku i Vidoviću posudbe.

– Svi su oni utkali komadić sebe u taj naš uspjeh. Nismo našli zajednički jezik oko Vidovića i Kaneka, a što će biti u budućnosti vidjet ćemo. Što se Bulata i Šutala tiče, pregovara se, pokazala se prilika za njih, prilika i za igrače da ih plasiramo u još bolje lige.

Nakon potpisa Čavline, koji je odmah proslijeđen u Osijek na posudbu, te Filipovića, još se čekaju potpisi potencijalnih pojačanja. Jakirović je s imenima bio vrlo tajnovit.

– Može se očekivati još imena, aktivni smo na tržištu. Ali, radimo u tišini, planski, sve što smo dosad gledali, pregovaramo, ne ovisi sve o nama.

Očekivali smo da će na popisu biti Marko Pjaca.

– U pregovorima smo, kad bude službeno bit ćete obaviješteni. Pjaca je jedan od naših prioriteta, on je velika kvaliteta, Dinamovo dijete – odgovorio je Jakirović, no koliko znamo to su samo detalji koje još treba dogovoriti i Pjaca će se brzo priključiti plavima.

S njima će trenirati i Lukas Kačavenda, povratnik nakon ozljede koji će s plavima odraditi pripreme, ali budući da je i dalje igrač Lokomotive, kasnije će se priključiti momčadi s Kajzerice.

Dolazi li Šotiček, što je s Gnezdom Čerinom?

– Spominje se puno imena. Nekad saznam i od medija tko dolazi u Dinamo. Aktivni smo na tržištu, samo to ću reći. Za Gnezdu Čerina poslali smo ponudu, on igra dobro na Euru, vidjet ćemo.

Dion Drena Beljo navodno je odbio Dinamovu ponudu?

– Ako ste objavili da nas je odbio, onda valjda jest. Imamo više opcija.

Jakirović je poželio pojačanja, u svakoj liniji po jednog igrača.

– Ovisi i tko će otići. U vezi nas ima dosta, krila su nam otišla, Vidović i Kaneko, tu tražimo igrače. Ovisi i hoće li Petković otići, u zadnjoj liniji također gledamo pojačanja – naznačio je trener Dinama.

S popisa potencijalnih pojačanja otpao je slovenski stoper Vanja Drkušić, bio je zanimljiv plavima, igra jako dobro, ali njegove izjave o Crvenoj zvezdi nisu dobro sjele čelnicima plavih i digli su ruke od njega.

O tim novim imenima ovisi i koliko će igrača na kraju u ponedjeljak na drugi dio priprema u Austriju, zasad je u planu skratiti popis na 26, 27 igrača, plus četiri vratara. S obzirom na to da se očekuje kako će uskoro otići Šutalo i Bulat koji za novu sezonu i nisu bili u Jakirovićevu popisu, to su već dvojica manje, a vidjet ćemo koje će mlade igrače koji su sad na pripremama voditi. Naime, s plavima su Rajić, Pavić, Mikić, Jakirović, Zebić, Horvat, Miljak, Šunta i Čutuk.

Dinamo je u odličnoj situaciji kad je o Europi riječ, igrat će playoff Lige prvaka, a ako i ne prođe, ima osiguranu skupinu Europske lige.

I konkurenti se pojačavaju

– Kad ostvariš sve ciljeve kao mi prošle sezone, puno je lakše. Prvi put da smo osigurali Europsku ligu, imamo 10 osiguranih utakmica, možemo reći da smo prezimili, a imamo potencijalno i Ligu prvaka. Trebamo sve napraviti da pokušamo ući u Ligu prvaka. Zahvaljujem navijačima, ono što se dogodilo na kraju na Trgu bilo je fenomenalno, doista nevjerojatna podrška. Volio bih da nastavimo na valu te pozitive.

Dinamov trener nije pobjegao od pitanja o Hajduku, o dolasku Gennara Gattusa na mjesto trenera i potencijalnih dolazaka Ivana Rakitića i Edina Džeke u splitski klub.

– Dolazak kolege Gattusa dobra je reklama za našu ligu, veselimo se međusobnim dvobojima pa ćemo vidjeti kakva je situacija. Što se tiče imena koja se spominju na Poljudu, također dobra reklama za HNL. Ali, mi smo koncentrirani na sebe, gledamo da mi budemo što jači, ali nam je jasno da se i konkurenti pojačavaju.

Plavi će za početak raditi na podizanju kapaciteta, a onda će u Sloveniji uz rad na fizičkoj spremni slagati momčad za novu sezonu.

– Imamo profil igrača koji mogu igrati u više sustava, i s četiri u zadnjoj liniji, ali i s trojicom. Ali, ovisi i o protivnicima koje ćemo dobili. Imat ćemo plan A i plan B – zaključio je Jakirović koji će tako i one koji pristignu do početka prvenstva (3. kolovoza) morati uklopiti u te svoje ideje.