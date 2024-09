Dio Zagrepčana ostao bez vode zbog puknuća cjevovoda, evo do kada će trajati radovi

Novi dan, novo puknuće cjevovoda u metropoli, a stanovnici pojedinih dijelova grada ostali su bez vode. Za vrijeme trajanja radova, javljaju iz Holdinga, osigurali su autocisternu s oznakom "VODA ZA PIĆE".

Bez vode su tako ostali građani u Lastovskoj ulici u Trnju, a radovi će trajati do podne. Osim toga, vode neće biti ni u Ulici Brune Bušića u Središću, i to do 14 sati te Ulici Janeza Polde na Trešnjevki sve do 15 sati. Bez vode je, dodaju iz Holdinga, i dio potrošača u Ulici Vinka Kindera u Drenčecu, do 12 sati.

VEZANI ČLANCI: