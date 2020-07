Dankovečka ulica je za vikend zatvorena, autobusi i auti voze obilazno

Proteklih tjedana u Gornjoj Dubravi se provode brojni radovi. Nakon ulice Križnog puta i Koledinečke ovog se vikenda zatvara i Dankovečka ulica, što će utjecati na lokalni autobusni promet. Linije 208, 209 i 210 tako će sutra i prekosutra prometovati djelomično izmijenjenim trasama.

Linije 208 i 209 tako će iz Dubrave voziti redovnim trasama do raskrižja Ulice Dubrava i Grižanske ulice a zatim skrenuti u Grižanska ulica do Ulice Rudolfa Kolaka, nakon čega će nastaviti dalje do Sunekove i uobičajenim trasama do odredišta. Po povratku prema terminalu Dubrava prometovat će se redovnim trasama do rotora Dankovečka/Rudolfa Kolaka i zatim ponovno skretati u Grižansku i Aveniju Dubrava prema okretištu.

Linija 210 vozit će pak od Dubrave redovnom trasom do raskrižja Ulice Mate Lovraka i Ulice Vinka Žganeca, zatim nastaviti Ulica Vinka Žganeca do Ulica Klin prema Čulinečkoj cesti i dalje uobičajenom trasom do odredišta. U povratku će voziti iz Novi Retkoveca redovnom trasom do raskrižja Čulinečke ulice i Ulice Dubrava – (ravno) Ulica Klin – (lijevo) Ulica Vinka Žganeca – (ravno) Ulica Mate Lovraka – (desno) Dankovečka – i dalje uobičajenom trasom do odredišta.

Što se tiče vožnje automobila, obilazak je sljedećom rutom: Dankovečka ulica - južna strana Tržnice Dubrava - istočna strana Tržnice Dubrava - Koledinečka ulica - ulica Klin - ulica Vinka Žganeca - ulica Mate Lovraka - Dankovečka ulica i obratno.