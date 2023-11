Centar Zagreba ostaje bez tramvaja: Za vikend čak 6 ZET-ovih linija vozi obilazno!

U subotu 4. studenoga, od 7.45 do 10 sati, zbog građevinskih radova Frankopanskoj ulici, kao i u nedjelju 5. studenoga od 18.45 do 20.15 sati, zbog održavanja ulične utrke "12. Zagrebački noćni cener", bit će obustavljen tramvajski promet llicom, od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom, Ulicom Franje Račkog, preko Zrinjevca, te Frankopanskom i Savskom sjeverno od Vodnikove.

Tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 6: Črnomerec – Ulica Republike Austrije – Jukićeva – Glavni kolodvor – Autobusni kolodvor – Sopot

Linija 11: Črnomerec – Ulica Republike Austrije – Jukićeva – Glavni kolodvor – Draškovićeva – Vlaška – Dubec

Linija 12: Ljubljanica – Savska – Ulica grada Vukovara – Držićeva – Šubićeva – Kvaternikov trg - Dubrava

Linija 13: Kvaternikov trg – Trg žrtava fašizma – Glavni kolodvor – Vodnikova – Savska – Ulica grada Vukovara – Žitnjak

Linija 14: Savski most – Savska – Vodnikova – Glavni Kolodvor – Draškovićeva – Mihaljevac

Linija 17: Prečko – Savska – Vodnikova – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Trg žrtava fašizma - Borongaj

