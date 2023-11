Sutra se za sav promet zatvaraju dvije važne zagrebačke prometnice, donosimo detalje

Radovi na uređenju kolnika sutra zatvaraju Čučersku cestu i to na dijelu od Sunekove ulice do Jalševečke ceste. Radovi će trajati do 23. studenog, a za to vrijeme obilazni pravac bit će:

Sunekova – Miroševečka – Slanovečka - Čučerska i obratno.

Radovi će promijeniti i vozni red autobusne linije 209 (Dubrava – Čučerje) koja će radnim danima u razdoblju od 8 do 15 sati iz Dubrave kretati samo u 11.45, 12.00, 12.15 i 12.30 sati, dok će polasci iz Čučerja biti u 12.15, 12.30, 12.45 i 13 sati. Do 8 te iza 15 sati linija će prometovati prema redovnom rasporedu pa će tako zadnji polazak iz Dubrave biti u 7.25 te iz Čučerja u 7.55. Što se popodnevnog rasporeda tiče prvi polazak bit će iz Dubrave u 15 sati te iz Čučerja u 15.30 sati.

Prema redovnom voznom redu linija će do 8 te iza 15 sati prometovati i subotom pa će zadnji jutarnji polazak iz Dubrave biti u 7.15, a iz Čučerja u 7.45. U razdoblju od 8 do 15 sati linija će ostvariti polaske iz Dubrave samo u 11.55 i 12.15 sati, dok će polasci iz Čučerja biti u 12.25 i 12.45 sati. Poslije 15 sati prvi polazak iz Dubrave bit će u 15.10, te iz Čučerja u 15.40 sati. Novi vozni red dostupan je na službenim stranicama ZET-a.

Sutra, naime, počinju i radovi na uređenju kolnika u Branimirovoj gdje će do 18. studenog biti zauzet jedan prometni trak i dio nogostupa, dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu.

Iz Grada upozoravaju da posebnu pozornost obrate pješaci te ih mole da se kreću označenim obilaznim pravcima, a promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.