Bernardić sastavio rješenje za najam stanova u Zagrebu: 'Ovaj šaljem i Plenkoviću i Tomaševiću'

Predsjednik zagrebačkih Socijaldemokrata i saborski zastupnik Davor Bernardić, održao je ove nedjelje redovnu konferenciju za medije u Novom Jelkovcu gdje je napravljen prvi zagrebački model stanogradnje. Prošlog su tjedna organizirali okupljanje na temu najma stanova za mlade. Prijedlog je cijena od 5 eura/m2 za gradske stanove, što za stan od 60 m2 iznosi 300 eura. Pravo bi imali samci ili obitelji gdje je jedan partner mlađi od 40 godina i barem jedan zaposlen, s tim da bi prednost imali oni s VSS i više djece.

-Grad trenutno ima u vlasništvu stotine praznih stanova i zajedno s izgradnjom 7 zgrada u Podbrežju, još 1200 stanova, stvorio bi se fond stanova za najam mladima, posebno mladim obiteljima. Lokacija za izgradnju ima još, poput Branovečina 2. No kako mladi ljudi nemaju vremena, a ovoj gradskoj vlasti očito će trebati puno vremena da izgradi te stanove, nužno je subvencionirati najam- započeo je Bernardić.

Prijedlog kojeg su danas iznijeli sastoji se od subvencija komercijalnog najma za mlade. Primjerice, svakoj mladoj obitelji ili samcu do 40 godina starosti koji ima primanja ispod prosječne plaće po članu, dala bi se subvencija do 200 eura za najam, a najviše do trećine vrijednosti najma, pojasnio je Bernardić pa dodao da bi obitelji od dvoje ili više članova, ako je najamnina 600 eura, Grad odnosno država pokrivala bi 200 eura maksimalno, tako da bi ih mjesečni najam koštao 400 eura.

-To je vidljiva i konkretna pomoć i taj prijedlog uputit ću i Vladi i Gradu Zagrebu, i Plenkoviću i Tomaševiću. Jedina poanta je pomoći mladima u našoj zemlji, to je i mjera demografske politike – istaknuo je predsjednik zagrebačkih Socijaldemokrata. Osvrnuo se i na zagrebačke aktualnosti.

-Tomislav Tomašević je ovaj tjedan obišao sportski centar Lučko i rekao da se radi o novom sportskom sadržaju grada, no u stvarnosti se radi o postojećoj dvorani i sportskim terenima koji su bili u zakupu Grada i pod Ustanovom za upravljanje sportskim objektima. Sada te iste objekte Grad kupuje od privatnog vlasnika Montažne konstrukcije d.o.o., a odluka da se ista dvorana kupi donesena ja na posljednjoj sjednici Gradske skupštine. Cijena, 4,5 milijuna eura- istaknuo je Bernardić.

Dodao je kako je prošle godine vještak vrijednost objekta procijenio na 4,2 milijuna eura, no povjerenstvo Grada Zagreba za procjenu vrijednosti nekretnina odbija tu procjenu i traži dopunu procijene vrijednosti, i u novoj procjeni je sada cijena 355 tisuća eura veća.

-Da ironija bude veća, za procjenu vrijednosti dvorane korištena je prihodovna metoda odnosno koliko objekt može uprihoditi, a 90% prihoda koji se ostvaruje dolazi od grada. Tomašević je negdje izjavio da su kupili dvoranu jer ju po ugovoru dosadašnji vlasnik mogao prodati. Prvo, po prostornom planu tamo ne može biti ništa drugo osim sportskih sadržaja, dakle dvorane. Drugo. Prodati kome? Ako 90 posto prihoda koji se ostvaruje dolazi od grada? To znači da bi novi vlasnik napravio ugovor s Gradom Zagrebom- rekao je Bernardić.

Upitan na komentar za situaciju Bernardić je dao punu podršku Velimiru Zajecu u izboru za predsjednika i navijačima Dinama u borbi za transparentno donošenje odluka u klubu, naglasivši da proceduralni manevri od strane vladajućih u Dinamu podsjećaju na mračne trenutke totalitarizma i nedopustivi su u europskoj Hrvatskoj 2024. godine.

