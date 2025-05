Bernardić predstavio program Zagreb Uniteda: 'Želimo biti grad digitalne transformacije'

Koalicija Zagreb United - Zajedno pobjeđujemo, koju u Zagrebu predvodi gradonačelnički kandidat Davor Bernardić, predstavila je u nedjelju svoj program za izbore, a kao prioritete ističe priuštivo stanovanje, skrb za umirovljenike i digitalizaciju zagrebačke gradske uprave.

Bernardić je za novinare organizirao obilazak Zagreba turističkim autobusom, a kao jednu od ključnih točaka programa naveo rješavanje stambenog pitanja putem gradnje priuštivih stanova za najam i prodaju. Stanovi za najam bili bi ponuđeni po cijeni od 5 eura po četvornom metru, a za prodaju po 1700 eura po četvornom metru, s lokacijama u Dubravi, Podbrežju i Španskom.

Najavio je i izgradnju osam novih domova za starije osobe, s posebnim odjelima za palijativnu skrb, istaknuvši da "trećina umirovljenika u Zagrebu živi na rubu siromaštva". U zagrebačkoj gradskoj upravi, istaknuo je Bernardić,, odmah bi uspostavili ured za demografiju, s fokusom na podršku obiteljima, samohranim majkama te subvencioniranje izvanškolskih aktivnosti za djecu. Za predškolsku djecu koja nisu upisana u vrtić, a roditelji su iskazali interes, planirano je uvođenje mjesečne naknade u visini subvencije za upisanu djecu, najavio je.

Za mlade poduzetnike najavljena je uspostava coworking prostora po kvartovima i pokretanje gradskog startup fonda. Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Bernardić također je najavio, bude li izabran, uspostavu one-stop shop sustava za poduzetnike, gdje bi se sve administrativne potrebe mogle riješiti na jednom mjestu.

"Želimo biti grad digitalne transformacije", poručio je Bernardić koji rješenje komunalnih problema, od detekcije puknuća cijevi, rješavanja prometa, do izgradnje novog vodovodnog i kanalizacijskog sustava, vidi u digitalizaciji i upotrebi umjetne inteligencije. Upozorio je da više od 30 tisuća kućanstava u Zagrebu i dalje nema kanalizaciju, a više od 2 tisuće ni pristup pitkoj vodi, te najavio projekt Grad na Savi, s izgradnjom hidroelektrana radi osiguravanja pitke vode za buduće generacije.

Program Zagreb Uniteda uključuje i uvođenje brze gradske željeznice na postojećoj pruzi, denivelaciju glavnog željezničkog kolodvora i njegovo povezivanje s autobusnim, kao i proširenje željezničke mreže do zagrebačke zračne luke. Najavljena je i denivelacija Slavonske avenije od Vjesnika do Kruga kako bi se riješio, prema Bernardićevim riječima, "gordijski prometni čvor". Također planiraju ukidanje blokovskog parkiranja u Zagrebu, vraćanje naplate do 20 sati te produljenje vremena parkiranja u prvoj zoni.

Razgledavanje grada turističkim autobusom, u kojemu je lista predstavila program, obuhvatilo je centar grada, Aveniju Većeslava Holjevca, zgrade Plinare, Vodoopskrbe i odvodnje, Holdinga i Čistoće te jug do odlagališta Jakuševec. Od članova koalicije, program su predstavili kandidati za zamjenika gradonačelnika: nezavisni Dina Dogan i Trpimir Goluža, bivši SDP-ovac Renato Petek te Vedran Jerković iz Fokusa. Dina Dogan rekla je da je Holding dosegnuo rekordnu razinu zaduženosti, te da mu je imovina, uključujući upravnu zgradu, založena za kredit.

Renato Petek najavio je obnovu voznog parka Čistoće, kako bi se odvoz otpada omogućio svakih 48 sati, te izgradnju modernog centra za gospodarenje otpadom. Kandidat za predsjednika Skupštine koalicije Zagreb United – Zajedno Pobjeđujemo je bivši ministar gospodarstva Davor Štern koji nije nazočio predstavljanju. Koalicija uključuje stranke HSLS, HNS, Fokus, Maticu umirovljenika, Prave zelene udruge, te Nezavisne liste Dine Dogan i Trpimira Goluže.