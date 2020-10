“ArtEcology” fotografije i skulpture dio su borbe za spas mora i oceana

Svake godine u morima i oceanima završi više od osam milijuna tona plastike, Pacifikom pluta hrpa smeća veličine Teksasa, a zbog zagađenja je već 500 pomorskih lokacija proglašeno mrtvim zonama. Ako ovako nastavimo, do 2050. u morima i oceanima bit će više plastike nego ribe, no srećom, na globalnoj razini pojavljuju se međunarodne inicijative koje nastoje sačuvati njihovu floru i faunu te očistiti podmorje.

Jedna od njih je i OACM, svjetska organizacija za očuvanje oceana, mora, rijeka i jezera koja je u Francuskom institutu organizirala izložbu fotografija i skulptura “ArtEcology – art for the Oceans”. I to uz potporu Francuske ambasade, a otvaranje izložbe, koju čine fotografije društva Ocean Alliance snimljene u akcijama čišćenja jadranskog dna i skulpture koje potpisuje Stephan Lupino privuklo je mnoge poznate. Među okupljenima su bili i veleposlanici Francuske, Crne Gore i Kazahstana, bivši predsjednik Stjepan Mesić te glazbenik Jurica Pađen.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 21.10.2020., Zagreb - U Francuskom institutu odrzana je izlozba skulptura i fotografija Stephana Lupina i Kristijana Curavica pod nazivom Artekcology Art for the Oceans. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL

– Ljudi štite ono što vole, a ja volim more. Prije deset godina započeli smo projekt čišćenja jadranskog dna, a dosad smo izvadili oko 50 tona otpada. Sav otpad koji vidite na fotografijama izvadili smo vlastitim rukama – kazao je Kristijan Curavić, ronilac i predsjednik organizacije Ocean Alliance koja u čišćenju Jadrana surađuje s OACM-om.

Umjetnički radovi Stephana Lupina pak u kontrastu su s potresnim fotografijama onečišćenja jadranskog podmorja. Njegove skulpture, pomalo nalik na toteme drevnih naroda, izrađene su od naplavnog drva i ekoakrila na bazi vode.

Izložba je otvorena do 1. studenoga i prodajnog je karaktera, a sredstva će biti donirana za nastavak čišćenja Jadrana od plastike.