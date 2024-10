ANKETA Što mislite o produljenju naplate parkinga u centru Zagreba i nedjeljom?

Velike promjene u cestovnom prometu najavio je u utorak gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa tako ponovio da se radi na nekim velikim kapitalnim projektima poput produljene Kolakove, Jarunskog mosta te novo-stari projekt Šarengradske. Ponovljeno je i da se nastavlja raditi na realizaciji projekta blokovskog parkiranja za korisnike povlaštene parkirne karte, pa je tako gradonačelnik rekao da je nakon provedenog javnog savjetovanje odlučeno da će se neki kvartovski blokovi spojiti, a produljit će se i vrijeme parkiranja u prvoj zoni.

– Ono što smo još prihvatili kao prijedlog jest da se produži naplata radnim danom do ponoći kako bi stanari mogli lakše pronaći parkirno mjesto, subotom isto tako, a nedjeljom do 15 sati – rekao je Tomašević. Cilj te mjere je omogućiti više parkirnih mjesta za stanare u centru, a osim toga, kako je najavljeno ranije, postrožit će se i kontrola vremena parkinga, s obzirom na to da se u prvoj zoni može ostati najviše dva, a u drugoj tri sata. Mnogi se toga, međutim, ne pridržavaju.

S ovom se izmjenom oko blokovskog parkiranja išlo kako bi se zadovoljili zahtjevi stanara centra koji su smatrali da se novim režimom neće osloboditi parkirna mjesta koja ionako ondje uvelike nedostaju. Zanima nas i vaše mišljenje pa vas anketom pitamo - Što mislite o naplati parkiranja u centru Zagreba i nedjeljom?