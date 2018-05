A onda je Star Wars ekipi s Ribnjaka stigla poruka jedija...

Svi koji su se jučer našli na Ribnjaku mogli su sresti princezu Leiu kako uživa u šetnji. Negdje između stabala skrivao se i njezin prijatelj Chewbacca, a uokolo je trčkarao čak i poneki Ewoks. S druge, pak, strane našli su se ondje i Darth Vader, Darth Maul, Kylo Ren i Stormtrooperi koji su pokazivali svoje moći na tamnoj strani sile. Bio je to zagrebački Star Wars dan na kojemu se okupilo nekoliko stotina obožavatelja serijala “Zvjezdani ratovi”.

Ipak je Kylo Ren dobar

Četvrtoga dana svibnja obilježavaju ga u cijelom svijetu. Kada se, naime, datum pročita na engleskom jeziku, “May the fourth be with you”, izgovoreno postane vrlo slično jednoj od najpoznatijih uzrečica u serijalu, “Neka sila bude s tobom”. No, članovi udruge “Mos Croatia Spaceport” odlučili su slavlje prebaciti na nedjelju, kada se očekivalo više posjetitelja. I, zaista, recept je bio uspješan. Mnoge su obitelji dan provele u izradi lightsabera, BB8 robota, crtanju omiljenih likova iz serijala, ali i u mačevanju, uništavanju Zvijezde smrti te fotkanju s likovima iz “Star Warsa”.

– Najdraži mi je Kylo Ren jer mislim da je ipak dobar – rekao je, držeći svoj svjetlosni mač, Mauro Balvan, koji je s roditeljima i sestricom uživao na Ribnjaku. Organizirane su i origami radionice na kojima su nastajali likovi iz “Star Warsa” te modne revija cosplay kostima.

Kao curica koja dobije lutku

Na opće oduševljenje svih posjetitelja, organizatori su dobili i poruku jedne od najvećih zvijezda serijala, jedija Lukea Skywalkera, odnosno glumca Marka Hamilla, koji je poslao svoju fotografiju te svim hrvatskim obožavateljima čestitao njihov dan.

– Osjećao sam se kao djevojčica kada dobije lutku – rekao je jedan od organizatora Ivan Tolić.