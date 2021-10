19 zagrebačkih škola sudjeluje u projektu suzbijanja rodnih stereotipa

Djevojčice će raditi kao učiteljice ili medicinske sestre, dok dečki žele biti robotičari i vatrogasci. Rodni stereotipi i dalje postoje, a nastavnici u osnovnim školama i odgajatelji u dječjim vrtićima mogu mnogo učiniti za njihovo suzbijanje i promicanje rodne ravnopravnosti kod djece. Jer djeca već u vrtiću poslove počinju dijeliti na muške i ženske, a prihvaćeni stereotipi utječu na nastavak njihova obrazovanja, odabir zanimanja i zapošljavanje. Kako bi se stanje promijenilo, pokrenut je projekt „Jednakost IN – stereotipi OUT – Nastavnici za buduće generacije“ vođen motom Pobudimo jednakost, a u njemu će sudjelovati 19 zagrebačkih škola.

- Gradskoj vlasti iznimno je važno smanjenje rodnih stereotipa u društvu, a posebice u obrazovanju te promocija afirmativnih sadržaja o rodnoj ravnopravnosti. Naši učitelji i učiteljice, odnosno nastavnici i nastavnice su prenositelji znanja djeci i u tom smislu djeci u najranijoj dobi mogu pružiti drugačiju perspektivu na tzv. rodne uloge, afirmaciju svih pojedinaca u društvu, rodnu ravnopravnost, uključivost pojedinaca u društvu kako u Gradu Zagrebu, tako i šire. Posebno mi je drago da će u ovom projektu sudjelovati 19 zagrebačkih škola - kazao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba na predstavljanju edukacijske platforme projekta. Njena adresa je www.kindle-equality.com, a ondje će nastavnici moći pronaći primjere rodnih stereotipa, informacije o njihovu razvoju te savjete kako ih dokinuti.

- Projektom želimo podići razinu svijesti stručnjaka u obrazovanju i predškolskih odgajatelja o vlastitim rodnim stereotipima i nesvjesnoj pristranosti. Dakle, ciljanom ćemo ih edukacijom o tome osvijestiti te im dati alate i znanje kojima će suzbiti rodne stereotipe koje sami imaju. Time će učenike i učenice potaknuti na izbor školovanja i zanimanja prema vlastitim afinitetima i talentima. Konkretno, djevojke koje to žele, potaknut će da biraju STEM zanimanja, a dečke ona odgajatelja, učitelja i druga pomagačka zanimanja. Nadamo se da ćemo utjecati na jačanje rodne ravnopravnosti u učionici - rekla je Diana Kobas Dešković, predsjednica Instituta za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama. Projekt je, inače, temeljen na istraživanju koje pokazuje da će se za zanimanja iz područja STEM-a odlučiti čak 40 posto dječaka te samo 13 posto djevojaka. Stručnjaci te brojke žele promijeniti.

Nositelj projekta „Jednakost IN – stereotipi OUT – Nastavnici za buduće generacije“ je Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama, a partneri su Grad Zagreb i Asocijacija za afirmaciju potencijala žena iz Beograda. Projekt se provodi u razdoblju od 1. veljače 2021. do 31. siječnja 2023., a njegovu provedbu sufinancira Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, jednakost i građanstvo). Vrijednost projekta je 354.217,08 EUR, od čega Europska komisija sudjeluje s 283.373,66 EUR.