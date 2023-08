Vakula upozorava: Očekuje se olujno nevrijeme, moguće su i pijavice, a past će i temperature

Olujno nevrijeme, grmljavina i kiša očekuju se u noći sa četvrtka na petak te u subotu. Zbog toga u cijeloj zemlji očekuje se pad temperature, kazao je glavni meteorolog HRT-a, Zoran Vakula za 24sata.

"Najviša temperatura bit će većinom oko 10 stupnjeva niža od današnje. Pritom će već u noći na petak kiše i grmljavine biti u pograničnom području sa Slovenijom, zatim i u istočnijim krajevima. Gotovo sigurno će ponegdje biti i olujnog nevremena, ne samo u petak nego još i u subotu", rekao je. Istaknuo je da će narednih dana temperature na zapadu biti svježije već od sutra, a za vikend i u cijeloj Hrvatskoj zbog čega je atmosfera vrlo nestabilna.

Također, Vakula je kazao da je danas još suho, mjestimice sunčano i vedro, ali uglavnom oblačno uz mogućnost povremene mjestimične kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Najviša temperatura bit će većinom oko 10 stupnjeva niža od današnje. Na Jadranu će biti nestabilno, umjereno i jako jugo slabjet će, najkasnije u subotu na jugu, a ponegdje će prolazno zapuhati bura i tramontana, a moguća je i pojava pijavica. Dodao je da će vjetar u unutrašnjosti biti većinom slab do umjeren, a na Jadranu umjeren do jak na udare i olujan južni te jugo, a more uglavnom umjereno valovito.

