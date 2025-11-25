Znate li kada vam je imendan?

Naši Portali
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
25.11.2025.
u 11:09

U četvrtak, 27. studenoga, uz Večernji list potražite poseban dar – katolički kalendar za 2026. godinu.

Ulazak u razdoblje došašća idealan je trenutak da zastanemo, osvrnemo se na godinu koja prolazi i zahvalimo na svemu dobrom što nam je 2025. donijela. To je vrijeme tišine, pripreme i nade, ali i trenutak kada počinjemo razmišljati o planovima, željama i novim počecima koji nas očekuju u nadolazećoj godini.

Kako bismo vam uljepšali prve korake u 2026., Večernji list vam poklanja katolički kalendar – praktičan i inspirativan vodič kroz blagdane, svetkovine i spomendane svetaca i blaženika. U njemu možete pronaći i imendane svojih najmilijih, podsjetiti se na važne datume i s posebnom pažnjom obilježiti svaki mjesec.

U četvrtak, 27. studenoga, potražite katolički kalendar na dar uz Večernji na svim kioscima.

