Znanstvenici došli do zapanjujućeg otkrića: 'Ovo pomaže u odgovoru na bitno pitanje'

Istraživanje DNK hobotnice otkrilo je da se antarktički ledeni pokrov vjerojatno urušio prije 120.000 godina kad su temperature bile slične današnjima, rekli su znanstvenici.

Australski i novozelandski znanstvenici usporedili su genetske profile Turquetove hobotnice pronađene u Weddellovom, Amundsenovom i Rossovom moru u Južnom oceanu na Antarktici i otkrili genetsku povezanost koja datira iz posljednjeg interglacijala koje je karakterizirala toplija klima nego danas, s višom globalnom razinom mora i manjim ledenim pločama. Ovo otkriće pomaže u odgovoru na pitanje je li se ledena ploča Zapadnog Antarktika (WAIS) urušila tijekom tog razdoblja, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Science u četvrtak.

"Ova bi genetska povezanost bila moguća samo ako bi se potpuni kolaps WAIS-a dogodio tijekom posljednjeg interglacijalnog razdoblja, otvarajući morske putove koji povezuju današnja mora - Weddellovo, Amundsenovo i Rossovo", priopćila je u petak glavna autorica Jan Strugnell s australskog Sveučilišta James Cook. "To bi hobotnici omogućilo putovanje preko otvorenih tjesnaca i razmjenu genetskog materijala, što možemo vidjeti u DNK današnjih populacija", rekla je postdoktorska istraživačica Sally Lau.

Strugnell je rekla da je posljednji interglacijalni period bio kad su "globalne prosječne temperature bile 0,5 do 1,5 Celzijevih stupnjeva toplije od predindustrijskih razina, a globalna razina mora bila je pet do 10 metara viša nego danas". "Ono što WAIS čini važnim je to što Antarktika trenutačno najviše doprinosi globalnom porastu razine mora. Potpuni kolaps mogao bi podići globalnu razinu mora za otprilike tri do pet metara", rekla je.

"Razumijevanje načina na koji je WAIS bio konfiguriran u nedavnoj prošlosti, kad su globalne temperature bile slične današnjima, pomoći će nam da poboljšamo buduće globalne projekcije rasta razine mora", dodala je Strugnell.

