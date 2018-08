'Zimbabve ima potencijal, ali je propustio šansu'

Izbore u Zimbabveu, koji su u idealno zamišljenom scenariju trebali poslužiti kao dokaz da se zemlja otvara i demokratski napreduje nakon svrgavanja Roberta Mugabea s vlasti, ali su u stvarnosti gurnuli tu afričku zemlju natrag u političko i fizičko nasilje i nestabilnost, pratilo je i dvoje hrvatskih europarlamentaraca u sklopu izborne promatračke misije Europske unije.

Željana Zovko (HDZ) i Jozo Radoš (GLAS) u razgovoru za Večernji list iznose svoje dojmove iz Zimbabvea, nakon što su se oboje već vratili u Hrvatsku, i dok u Zimbabveu traje veliki obračun institucija države i vladajuće stranke Zanu-PF s opozicijom.

Vladajuća stranka predsjednika Emmersona Mnangagwe, koji je postao predsjednikom nakon što je u studenom prošle godine pučem srušio Roberta Mugabea, koji je vladao zemljom 37 godina i kojemu je Mnangagwa dugo godina bio najbliži suradnik, proglasila je izbornu pobjedu na parlamentarnim, i tijesnu pobjedu Mnangagwea na predsjedničkim izborima.

– Mnangagwe je proglasio pobjedu s 50,8 posto glasova, opozicija to osporava i kaže da ima dokaza da je prebrojavanje lažirano, u međuvremenu je došlo do nemira, vojska, a ne policija, izašla je na ulice. U tijeku je pritisak na opoziciju, policijski sat, pretrage, uhićenja, ispitivanja, nasilje. To je sve skupa zapravo propuštena šansa za tu zemlju, koja ima dobar potencijal. Teško bi bilo očekivati da ta ekipa koja je skoro 40 godina služila Mugabeu, pogotovo s tim snažnim vezama s vojskom, može biti reformska nakon ovakvih izbora tijekom kojih su zabilježene neregularnosti u kampanji i u prebrojavanju – kaže Radoš.

Željana Zovko bila je na biračkim mjestima ne samo u glavnom gradu Harareu nego i u drugom najvećem gradu, Bulawayo.

– To je grad koji je najviše propatio tijekom Mugabeova režima, ondje je počinjen masakr u kojem je poginulo 20 tisuća ljudi i nikad se o tome nije smjelo javno govoriti – kaže Zovko.

I ona i ostatak EU-ove promatračke misije zabilježio je dosta stvari koje su dovodile u sumnju korektnost izbora, a preliminarni nalaz misije je na stavu da se treba obaviti proces provjere točnosti prebrojavanja glasova.

– Promatračka misija nije pristrana oko toga tko treba pobijediti, nego gledamo metodologiju, je li sve bilo kako treba po međunarodnim standardima i po njihovim zakonima – kaže Zovko.

