Nastavljaju se žestoke borbe u Donbasu. Lokalne vlasti: U Mariupolju je 25 masovnih grobnica

Danas je 97. dan ruske invazije na UkrajinuČelnici država članica postigli su dogovor o zabrani uvoza ruske nafte koja se doprema brodovima, objavio je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel. Nastavljaju se žestoke borbe u Donbasu.

Tijek događaja:

7:44 - Jedna od odluka koju je najavila Europska komisija noćas je i isključivanje najveće ruske banke iz SWIFT-a, međunarodnog sustava za razmjenu poruka o bankovnim transakcijama. Swift kao takav znatno olakšava komunikaciju između banaka te je po svojem uvođenju znatno smanjio mogućnost pogreške.

7:23 - Od početka rata u Ukrajini ubijena su 32 novinara.

⚡️32 journalists killed in Ukraine since Feb. 24.



At least eight journalists have been killed while reporting on Russia’s war in Ukraine since Feb. 24, while the total death toll has reached 32 people, according to Ukraine’s Institute of Mass Information.