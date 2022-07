Britanski obavještajci otkrili koji je novi plan Rusije; Danas pregovori o izvozu ukrajinskog žita

Danas je 140. dan ruske invazije na Ukrajinu. Broj poginulih u ruskom raketnom napadu na stambenu zgradu u Chasiv Yaru, u istočnoj Ukrajini, porastao je na najmanje 45. Najmanje sedam ljudi navodno je ubijeno u udaru ukrajinskih raketa na veliko skladište streljiva u gradu Nova Kakhovka, u Hersonu pod ruskom okupacijom. Eksplozija je pogodila skladište u blizini ključne željezničke pruge i brane na rijeci Dnjepar.

Tijek događaja:

9:16 - Najmanje pet osoba je ozlijeđeno, a jedna ubijena u ruskom granatiranju u regiji Harkiv, prema dnevnom ažuriranju regionalnog guvernera Oleha Synyehubova. Jutros je na Telegramu objavio objavu u kojoj kaže: "Teror nad civilnim stanovništvom regije Harkiv od strane ruskih okupatora se nastavlja."

Synyehubov navodi da se pet ozlijeđenih "nalazi u bolnici i prima svu potrebnu pomoć, njihovo stanje je stabilno, nema opasnosti po život". Tvrdi da su ukrajinske snage preko noći spriječile raketni napad na regiju. Kaže i da se “na području regije nastavljaju aktivna neprijateljstva”, te da je ubijen 55-godišnjak. Tvrdnje nisu neovisno provjerene.

8:27 - Ukrajina je u utorak potaknula nade u povećanje izvoza žitarica unatoč ruskoj blokadi crnomorskih luka, kazavši da su brodovi počeli prolaziti kroz ušće Dunava. "U posljednja četiri dana 16 brodova prošlo je kroz ušće Bistre", rekao je zamjenik ministra infrastrukture Jurij Vaskov u priopćenju ministarstva.

"Planiramo zadržati taj tempo".

Ministarstvo je priopćilo da 16 brodova sada čeka na utovar ukrajinskog žita za izvoz na inozemna tržišta, dok više od 90 brodova čeka na svoj red u rumunjskom kanalu Sulina.

Kapacitet rute Sulina samo je četiri broda dnevno, rekao je, dok je potrebno da prođe osam dnevno.

Ukrajina pregovara s rumunjskim kolegama i predstavnicima Europske komisije o povećanju prelazaka, dodao je.

Ako se to postigne i s otvaranjem Bistre, Ukrajina očekuje da će se ovaj zastoj brodova riješiti u roku od tjedan dana i da će se mjesečni izvoz žitarica povećati za 500.000 tona.

Prije ruske invazije, priopćilo je ministarstvo, preko morskih luka izvozilo se oko 80 posto poljoprivrednih proizvoda, no izvoz hrane sada je ograničen na dunavske luke, željeznicu i ceste prema zapadu.

8:25 - Ukrajina je pokrenula raketne napade dugog dometa na ruske snage u južnoj Ukrajini i uništila skladište streljiva, priopćila je njezina vojska, dok Rusija nastavlja bombardirati istok zemlje.

U napadu na Novu Kahovku u regiji Herson poginule su 52 osobe, priopćila je u utorak ukrajinska vojska.

Vlasti grada koje je postavila Rusija rekle su da je najmanje sedam ljudi poginulo, a oko 70 ozlijeđeno, izvijestila je ruska novinska agencija TASS.

Udar je uslijedio nakon što je Washington isporučio Ukrajini napredne mobilne topničke sustave HIMARS za koje Kijev kaže da ih njegove snage koriste sve učinkovitije.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća s bojišta.

"Na temelju rezultata naših raketno-topničkih postrojbi, neprijatelj je izgubio 52 (ljudi), haubicu Msta-B, minobacač i sedam oklopnih i drugih vozila, kao i skladište streljiva u Novoj Kahovki", objavilo je ukrajinsko južno vojno zapovjedništvo u priopćenju.

8:18 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je novo izvješće o stanju u Ukrajini.

Ruske snage će se vjerojatno usredotočiti na zauzimanje nekoliko malih gradova Donbasa tijekom nadolazećeg tjedna, uključujući Siversk i Dolynu na prilazima Slovjansku i Kramatorsku, stoji u izvješću.

Urbana područja Slovjanska i Kramatorska vjerojatno će ostati glavni ciljevi ove faze operacije, navodi se u izvješću britanske obavještajne službe.

Rusija također nastavlja potkopati legitimitet ukrajinske države i konsolidirati vlastitu upravu i administrativnu kontrolu nad okupiranim dijelovima Ukrajine, navodi Ministarstvo obrane.

Nedavno je to uključivalo inicijativu za bratimljenje ruskih i ukrajinskih gradova i regija kako bi se razvile postkonfliktne uprave i dekret koji bi Ukrajincima olakšao dobivanje ruskog državljanstva, dodaju.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/TG9u00orEQ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VKRO6AmwhR