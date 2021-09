Ženu neugodno iznenadila majka bivšeg partnera: 'Želi da je dijete oslovljava kao da je ona mama'

Velika većina ljudi voli svoje nadimke, a posebno su nam dragi oni koji se nam dali najmiliji. A kad je riječ o nama najbližim ljudima, postoji i više nego veliki broj varijanta koje se mogu koristiti. No, katkad ipak neki znaju pretjerati.

S jednom takvom situacijom naišla je trudnica koja je priupitala korisnike Reddita je li ona ta koja je u krivu. Naime, majka njezina bivšeg partnera s kojim čeka dijete traži da njezin nadimak bude 'mami' ili 'mama' što je trudnici bilo krajnje neprimjereno.

- Trenutno sam osam mjeseci trudna sa svojim prvim djetetom. Moj bivši i ja smo bili zajedno tri godine s prekidima. On sam premišljao se oko svojeg sudjelovanja u roditeljstvu. Trenutno se slažemo i u dogovoru smo oko toga što želimo za naše dijete - navela je Amerikanka, prenosi Mirror.

Napisala je u postu kako je pak njegova majka od prvog dana postavljala pitanja je li curica koja se treba roditi uopće njegova.

- Nakon toga je u nekoliko navrata rekla da će je ona uzeti i odgajati ako ja to ne napravim kako treba. Također je rekla da želi da naše dijete je zove 'mami'. Rekla sam joj ljubazno ne jer nije mi ugodno s obzirom da je to jedna te ista stvar kako mama ili mamica. Tad je rekla u redu. Ponovo je to onda ponovila i moj bivši mi je rekao kako joj je rekao da to nije u redu, potom mi je par dana kasnije kazao da je njegova majka uzbuđena zbog skorog rođenja bebe i da će je beba zvati 'mamom' - otkrila je trudnica.

Ona smatra kako njezin bivši dovoljno jasno ne govori svojoj mami kako se to neće dogoditi.

- Ja sam ta koja će primarno odgajati dijete jer je on bio taj koji želi jednom tjednom viđati je. To je bio njegov izbor. Bilo bi drugačije da je dijete cijelo vrijeme oko njegove majke i da je ona ta koja je odgaja, ali to se neće dogoditi. Ona je bijesna na mene jer sam je prozvala oko toga. Jesam li gadura ili sam samo pod utjecajem hormona? - pitala je trudnica korisnike foruma.

Mnogi su joj odgovorili kako nije gadura, ali i to da trebala dokumentirati sve takve incidente.

- Dokumentiraj svaku takvu situaciju u slučaju da pokuša oduzeti ti dijete. Trebat će ti to da dokažeš da se tako ponašala od početka - savjetovala joj je jedna korisnica.

Drugi korisnik joj je pak predložio nek zaštiti sebe i svoje dijete s nekakvim pravnim dogovorom oko skrbništva.

