Žena udarala susjeda natikačom, pokušali je smiriti raspelom: 'Pomoli se sotono'

Žena (48) provela je sedam dana u zatvoru, nakon sukoba u Zagorju koji se odvio krajem kolovoza. Ovog tjedna donesena je presuda prema kojoj je kriva jer je “narušavala javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način”. Ona je, kako stoji u nepravomoćnoj presudi, susjeda više puta udarila natikačom po tijelu i vrijeđala ga. Oboje su zadobili ozlijede u vidu ogrebotina na rukama.

Žena je ispričala kako joj je te večeri prijatelj ispričao da majka napadnutog širi glasine da se ona “prostituira za novac”. Uz to, kazala je kako je netko ciglom pogodio njezina vrata. Otišla je do susjede te u dvorištu zatekla susjeda. “Bacio me na pod i udario i nije mi dopustio da ustanem. Potom je pozvao majku da iz kuće donese križ i ona je stvarno donijela neko veliko drveno raspelo. Sin joj je to uzeo i stavio mi ga iznad glave govoreći: ‘Pomoli se sotono’”, ispričala je žena pred sudom, kako prenosi Zagreb.info.

Susjed tvrdi da ga je žena prva napala u alkoholiziranom stanju. Njegova majka potvrdila je da ga je žena udarala natikačom te kako su je “pokušali smiriti raspelom“. "Donijela sam jedan manji križ s raspelom i sin je susjedi rekao neka se prekriži ako vjeruje u Boga, ali ona je na to isplazila jezik i kolutala očima”, navela je majka napadnutog. Osim sedam dana zatvora, ženi je sud odredio i plaćanje troškova prekršajnog postupka u iznosu od 115 eura.

