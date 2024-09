Prva osoba preminula u kontroverznoj kapsuli za eutanaziju u Švicarskoj: Pritisnula je gumb i ugušila se

Više osoba je privedeno nakon što je 64-godišnja žena u Švicarskoj preminula u kapsuli Sarco, koja je patentirana za eutanaziju ljudi, no još nije odobrena za korištenje u toj državi. Žena koja je preminula počinila je samoubojstvo na taj način ovog ponedjeljka, a vlasti sada istražuju tko joj je pomogao u tom činu koji se smatra prvim takve vrste. Inače, u državi u kojoj je aktivna eutanazija zabranjena, ali je dopušteno potpomognuto umiranje, ova kapsula pokrenula je niz pravnih i etičkih pitanja. Funkcionira po principu samostalnog upravljanja gumbom iznutra, a puni se dušikom i uzrokuje smrt gušenjem.

Tvrtka koja je predstavila kapsulu Sarco u srpnju, The Last Resort, kazala je ranije kako se očekuje da će se prvi put koristiti za nekoliko mjeseci i ne vide pravnu prepreku za njeno korištenje u Švicarskoj. Žena koja je preminula nije bila imenovana, ali se navodno radi o 64-godišnjakinji iz SAD-a koja je ''godinama patila od niza ozbiljnih problema povezanih s teškim imunološkim problemima''.

..an idyllic peaceful death in a Swiss forest where The Last Resort @tlrswiss used the Sarco device to help a US woman have the death she wanted..Lees dit artikel op de Volkskrant https://t.co/6DbKfmzYnC