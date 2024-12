Zemljište najveća prepreka za investicije i rast vinara

Iznimno slaba iskorištenost vinskih omotnica i nakon 10 godina izdvaja poljoprivredno zemljište, privatno i državno, kao najveću prepreku u investicijama i rastu proizvodnje hrvatskih vinara, priopćili su u srijedu iz Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede HUP-a pozvavši mjerodavne na hitno djelovanje.

– Poljoprivredno zemljište kao resurs o kojem najviše ovisi uspjeh naših vinara je, u najpotentnijim vinarskim regijama poput Istre, Međimurja, Dalmacije i Zlatne doline, u iznimno teškim i specifičnim problemima. Upozoravamo da s velikim dijelom ulaganja u primarnu proizvodnju, preradu i promidžbu nećemo postići željene rezultate, a rezervirana sredstva koja vinari imaju na raspolaganju ostat će fiktivna i nedostupna ako prethodno izostanu ulaganja u temelje vinarstva i vinogradarstva, a to su prostor i poljoprivredno zemljište – ističu iz HUP-a.

Dodaju kako europski konkurenti naveliko iskorištavaju fondove i povoljni kapital za razvoj te svojoj proizvodnji uspješno podižu vrijednost i konkurentnost putem eno-gastronomskog turizma. Hrvatska je do sada legalizirala stotine tisuća nelegalnih objekata, a hrvatskim vinarima je gradnja dodatnih sadržaja poput kušaonica vina, smještajnih kapaciteta, sportskih i dječjih igrališta, bazena, wellness prostora ili parkinga za autobuse iznimno teška i dugotrajna. K tome, već više od deset godina nestrpljivo čekaju i natječaje za poljoprivredno zemljište koje imaju u privremenim ugovorima, ali Zakon o poljoprivrednom zemljištu ne prepoznaje njihove probleme pa te površine i dalje ostaju nevidljive za EU fondove i investicije. Na terenu unutar jedne cjeline vinograda ima čestica koje su i vlasništvo RH, društveno vlasništvo, privatno i suvlasništvo RH. Sve to dio je razloga zašto je od siječnja do svibnja 2024. u vinarstvu ostvarena negativna vanjskotrgovinska bilanca, odnosno deficit od 11,7 milijuna eura.

– Predlažemo da u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu vinogradi budu prepoznati kao posebna kategorija, neopterećeni odredbama zabrane parcelacije, razvrgnućem suvlasništva i različitim trajanjem zakupa. Potrebno je omogućiti raspisivanje natječaja za zakup za cjelinu vinograda, propisati obavezu zakupca o usklađivanju katastra i zemljišne knjige te omogućiti gradnju pratećih objekata i dodatnih sadržaja uz vinograde, uz zadržavanje namjene poljoprivrednog zemljišta u skladu s odredbama ugovora o zakupu – poručili su iz HUP-a.

