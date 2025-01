Zemlja u srcu Europe želi napustiti EU i NATO? 'Smatram to egzistencijalnom prijetnjom'

Vođa slovačke oporbe Mihal Šimečka jučer je pokrenuo postupak izglasavanja nepovjerenja ljevičarsko-nacionalističkoj koaliciji, optužujući premijera Roberta Fica da priprema teren za izlazak zemlje iz Europske unije. Pokušaj oporbe da svrgne vladu će najvjerojatnije propasti jer se očekuje da će većina, ma koliko bila tanka jer je pala na 76 mjesta u parlamentu od ukupno 150, podržati Fica.

Fico je tijekom rata u Ukrajini nastojao održati veze s Rusijom te je zaustavio službenu vojnu potporu Kijevu. Kritičar je sankcija nametnutih Rusiji, a krajem godine je dodatno zaoštrio odnose s Kijevom koji je zaustavio tranzit ruskog plina preko Ukrajine, upozoravajući javnost u zemlji da će Slovačku to stajati 1,5 milijardi eura u višim cijenama i gubitku tranzitnih naknada.

Fico, čelnik ljevičarske stranke Smer-SSD i premijer Slovačke u četiri mandata, također je rekao da se Slovačka mora pripremiti za "sve moguće krizne situacije" s kojima bi se EU mogla suočiti u skoro vrijeme, uključujući i raspad europskog bloka. "To se ne može nikako drugačije protumačiti nego onako kako smo upozoravali: da vlada na čelu sa strankom Smer priprema teren za izlazak Slovačke iz Europske unije", rekao je Šimečka, čelnik najveće oporbene stranke, Progresivne Slovačke.

"Smatram to egzistencijalnom prijetnjom našim nacionalnim interesima i to je dovoljno da izglasamo nepovjerenje vladi", rekao je Šimečka u parlamentu. Fico je uzvratio da je vanjska politika određena članstvima u NATO-u i EU, ali da Slovačka ne može biti "statična" u svijetu koji se brzo mijenja. "Što ako skupina od tri ili četiri najveće zemlje kaže, dame i gospodo, ili ćemo biti supradržava u kojoj ćete izgubiti sav nacionalni suverenitet ili idite vlastitim putem?", rekao je Fico. "Govorimo o razvoju događaja koji se može dogoditi vrlo brzo", istaknuo je.

On je ponovio svoje protivljenje da se umjesto jednoglasnog odlučivanja u EU na sve više područja počne primjenjivati načelo većine. To će, upozoro je, ograničiti moć nacionalnog veta. Slovačka oporba zamjera Ficu što je prošli mjesec posjetio Moskvu i sastao se s predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarao o plinu, ali nije posjetio Kijev. Fico optužuje oporbu da priprema prosvjede kako bi preuzela vlast, no Šimečka to opovrgava. U svom je mandatu Fico također posjetio Kinu, Brazil i Tursku, provodeći vanjsku politiku u "svim smjerovima".

