Zelenskog ojačao sukob s Trumpom pa priprema izbore za tri mjeseca?

Izgleda da Ukrajinu ipak čekaju predsjednički izbori. Kako piše njemački Focus, izvedba Macbetha u kijevskom kazalištu Franco zadnjih je mjesec dana glavno mjesto okupljanja ukrajinske elite gdje se može čuti svašta. Focus piše da Macbeth publiku asocira na različite stvari, po jednima je to 'krvožedni moskovski diktator', a po drugima sve asocira na pozadinsku političku bitku u kojoj se nastoji natjerati ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na izbore. I, po Focusu, on to i namjerava poštujući zakonski rok za izbornu kampanju, a to je 60 dana, iako se spekulira i o tri mjeseca s obzirom na to da je navodno izborno povjerenstvo instruiralo parlament da izglasa novo prebrojavanje glasača zbog ratnih zbivanja.

Dakle, izbori bi mogli biti početkom srpnja, ali samo ako se postigne prekid vatre za koji se pretpostavlja da bi mogao biti oko Uskrsa. To bismo mogli znati 5. svibnja kada je zadnji rok da ukrajinska Rada izglasa nastavak trajanja izvanrednog stanja o čemu odluka ističe 8. svibnja. Zelenski je tako odlučio, navodi se, jer mu je popularnost naglo skočila nakon nemilih scena s Donaldom Trumpom i njegovim timom u Bijeloj kući pa je sada znatno hrabriji konačno pristupiti izborima nego prije dva mjeseca. Poznato je da ga je ruska strana opetovano prozivala za nedostatak izbornog legitimiteta pa je te argumente počeo ponavljati i Trump. Oboje su, međutim, zanemarivali činjenicu da je Ukrajina zemlja u ratu, da nema primirja koje bi omogućilo barem kakve-takve uvjete za izbore, pa onda nema niti sigurnosnih uvjeta da se oni održe.

Kako ispada, sada su u toku intenzivne pripreme da Zelenski pred birače izađe po drugi puta. Kao glavni oponenti spominju se Petro Porošenko koji je bio predsjednikom Ukrajine prije njega a sada mu je glavni kritičar i protivnik, te Valerij Zalužni, raniji zapovjednik ukrajinske vojske koji je sada veleposlanik u Londonu. Razlika i ovdje postoji, Porošenko je u Ukrajini i vrlo je aktivan. Smatra da bi izbori ipak bili negdje u kolovozu ili rujnu, a da je Zelenski već i počeo kampanju tako što je njemu osobno nametnuo sankcije u veljači. One podrazumijevaju zamrzavanje materijalnih sredstava i onemogućenje financijskih transakcija osobama na koje se one odnose, a u slučaju Porošenka one su motivirane kaznenim istragama protiv njega. Problem je što su one i zamrznute zbog početka ruske invazije. A također je Porošenko bio u Americi ranije u veljači gdje se susreo s nekim ljudima iz Trumpova kruga.

Teorija je da je nametanje sankcija Porošenku bilo u cilju onemogućavanja njegove kandidature, ali i da se samog Zalužnog upozori što bi mu se moglo dogoditi ako se sam odluči kandidirati. Zelenski tako vjerojatno računa i na mogućnost da niti nema protukandidata pa je stoga i moguće da se izbori organiziraju uskoro, u vrlo kratkom roku za vrijeme kojega nitko niti ne bi mogao steći uvjete da se kandidira.

Malo je, međutim, vjerojatno da će se primirje i postići do početka svibnja kao što je malo vjerojatno da se u tako kratkom roku izbori mogu organizirati na pošten način i za one koji su u rovovima širom Ukrajine. Kao što je malo onih koji vjeruju da se u izbore ne bi petljali i Trump i Putin.

