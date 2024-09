Zelenski stigao u SAD, predstavit će svoj mirovni plan: 'Ova će jesen biti odlučujuća'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doputovao je u nedjelju navečer u Sjedinjene Države gdje će američkom kolegi Joeu Bidenu i saveznicima predstaviti detalje svog mirovnog plana opisanog kao "plan pobjede", čiji je cilj stati na kraj ruskoj invaziji njegove zemlje. "Stigli smo u Sjedinjene Države. Glavni cilj je ojačati Ukrajinu i zaštititi sve naše ljude. Ovaj rat može završiti samo pravednim mirom kroz međunarodne napore. Plan pobjede Ukrajine bit će na stolu svih naših saveznika", objavio je Zelenski na društvenoj mreži X.

U video poruci iz svog zrakoplova naznačio je da prije New Yorka i Washingtona odlazi u Pennsylvaniju - u "poseban posjet". "Ova će jesen biti odlučujuća za nastavak rata”, naglasio je dodajući da će američki predsjednik Joe Biden biti prvi koji će detaljno vidjeti ukrajinske prijedloge za okončanje rata s Rusijom.

This fall will determine the future of this war. Together with our partners, we can strengthen our positions as needed for our victory—a shared victory for a truly just peace.



