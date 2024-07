Zelenski se sastao s Vučićem: 'Cijenimo financijsku i humanitarnu pomoć'

Na četvrtom summitu Europske političke zajednice u blizini Londona srpski predsjednik Aleksandar Vučić sastao se s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim.

- Dobar sastanak s predsjednikom Volodimirom Zelenskim o svim izazovima i važnim pitanjima, kako za Srbiju i Ukrajinu tako i za Europu i svijet - napisao je Vučić na svom Instagram profilu. Kako je dodao, tijekom susreta istaknuo je važnost obnove mira i stabilnosti na cijelom europskom kontinentu te ponovio kako se to može postići samo dijalogom i političkim rješenjima.

Zelenski je nakon sastanka objavio da je s Vučićem razgovarao o sigurnosnim pitanjima i razvoju bilateralnih odnosa. "Zahvalan sam na sudjelovanju Srbije na prvom Globalnom samitu za mir i njenom odobravanju Zajedničkog priopćenja. Cijenimo financijsku i humanitarnu pomoć pruženu našoj zemlji", dodao je ukrajinski predsjednik.

