Svađa premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića najčitanija vijest na Bloombergu

Rat je otvorio duboku podjelu u hrvatskom vrhu oko budućnosti NATO-a, naslov je članka na portalu Bloomberg koji je završio kao najčitaniji članak.

U članku se navodi kako je 'ruska invazija ogolila razdor među čelnicima u Hrvatskoj'. U tekstu se navodi kako je predsjednik Zoran Milanović nedavno rekao kako nijedan hrvatski zastupnik ne bi smio odobriti pristupanje Finske i Švedske NATO savezu prije nego što Zapad pomogne Hrvatima u BiH.

Ovi su komentari izazvali reakciju premijera Andreja Plenkovića koji je kazao kako je 'stav protiv širenja NATO-a proruski stav' te da je to 'vrlo štetno za Hrvatsku'.

Podsjeća se i na ranije sukobe između Plenkovića i Milanovića vezano za Ukrajinu.

Foto: Screenshot/Bloomberg

Podsjetimo, Zoran Milanović nekoliko je puta naglasio kako Hrvatska treba blokirati put Finske i Švedske u NATO dok Zapad ne natjera Sarajevo na izmjenu izbornog zakona.

- Ili će Zapad natjerati (predsjednika većinske bošnjačke stranke BiH, Bakira) Izetbegovića da se usvoji civilizirano rješenje u skladu s Daytonom koji će onemogućiti da se Hrvatima kradu glasovi, da se u Dom naroda biraju nehrvati glasovima nehrvat"... Ili će Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt narediti da se to provede - rekao je Milanović.

Premijera Plenkovića je optužio za smicalice. "Nije rekao da će ići u Bruxelles na samit NATO-a samo da spriječi štetu koju predsjednik Hrvatske govori, ili je trebao reći da se slaže sa mnom", rekao je Milanović.

- Takav stav protiv proširenja NATO-a je proruski stav i on to jedini izgovara. S tim stavom može biti zadovoljan samo onaj koji zastupa proruska stajališta, a da o kritikama i ocjenama Ukrajine ni ne govorim - komentirao je Plenković. - On već mjesecima zastupa proruske stavove u hrvatskom javnom prostoru, to je više nego jasno i to je nekoliko puta kazao, dok Švedska i Finska još uopće nisu ni došle u situaciju da govore o tome da imaju ambiciju, vjerojatno iz straha za vlastitu sigurnost, da žele doći pod taj kišobran članka 5. kolektivne sigurnosti - dodao je.

