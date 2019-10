Zekanović pozvao državni vrh da se očituje o Vučičevoj izjavi da je Islam Grčki u Krajini

HRAST-ov Hrvoje Zekanović pozvao je predsjednicu RH Kolindu Grabar-Kitarović te predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da se očituju o izjavi srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da se općina Islam Grčki nalazi u Krajini.

– Skandalozna je ta izjava Aleksandra Vučića, nakon Antonia Tajanija o talijanskoj Istri i talijanskoj Dalmaciji, ovaj put imamo Aleksandra Vučića koji je malo pomiješao povijest i geografiju. On spominje hrvatska sela, konkretno Islam Grčki i navodi da se to selo nalazi u Krajini. On je očito zaboravio da je bio Domovinski rat, da je bila agresija, zaboravio je na Oluju. Skandalozno je i da je on europski političar kao Andrej Plenković koji, moram reći, jako bira riječi, čak štoviše značajno lobira za ulazak Srbije u EU, Vučić mrtvo hladno ovdje govori o Hrvatskoj na način da spominje Krajinu, a svi znamo što Krajina znači za hrvatski narod – komentirao je Zekanović novinarima u Hrvatskom saboru. Zato, nastavlja, poziva predsjednicu RH Kolindu Grabar Kitarović da se očituje po ovom pitanju.

– Ovo nisu male stvari, ovo su skandalozne izjave. Isto kao što je bila izjava Antonia Tajanija, također je i ova izjava Aleksandra Vučića. Pozivam i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da i on kaže svoj stav s obzirom da usko surađuje s Vučićem u Europskoj pučkoj stranci – zaključio je Zekanović.