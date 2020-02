Zdravko Pevec traži pomilovanje, supruga Višnja tvrdi: 'Njegovo zdravstveno stanje je koma'

Zdravko Pevec traži pomilovanje i puštanje iz zatvora zbog zdravstvenog stanja. Prema tvrdnjama njegove supruge Višnje, u zatvoru mu nije dobro i nema potrebne uvjete za liječenje.

- On ima temperaturu, ovdje se smrzava, sad sam mu odnijela veste da mu bude toplije, rekli su da on ima ovdje uvjete da se liječi. Pa niti one lijekove koje je ponio nisu dopustili da troši. Shvaćate, njegovo zdravstveno stanje je koma, pa ovo je za njega strašno. Ima nalaze, nekoliko puta je bio u bolnici, svaki puta kad je primio poštu, završio je na hitnoj, jer to je za njega strašan stres. Ima pankreatitis, kolontitis, ne znam što sve ne, operirao je kralježnicu - izjavila je Višnja Pevec, javlja Dnevnik.hr.

U Uprave zatovra su poručili da svi zatvorenici u kaznionici imaju liječnike opće medicine koji odlučuju o njihovom liječenju i upućuju ih po potrebi u druge zdravstvene ustanove (javne bolnice, ambulante, zatvorska bolnica...).

Podsjetimo, supružnici Pevec proglašeni su krivima za otuđivanje četiri milijuna kuna od tvrtke Pevec, a Zdravko Pevec osuđen je i za utaju 27 milijuna kuna poreza.