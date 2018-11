Zdravko Mamić mjesecima planirao bijeg u Emirate

Zdravko Mamić planirao je bijeg iz Međugorja u Ujedinjene Arapske Emirate, nakon što je čuo da bi ga BiH mogla izručiti Hrvatskoj, doznaje Večernji list iz izvora bliskih istrazi.

Navodno je sve bilo spremno da se pridruži svome bratu Zoranu Mamiću u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Prema saznanjima Večernjeg lista, Mamićevi odvjetnici već su putovali u Ujedinjene Arapske Emirate.

Tamo su vodili razgovore s institucijama i dogovarali njegov prihvat. Bijeg su planirali privatnim avionom iz Mostara u UAE. Kako sada stvari stoje, Mamić je sve imao dogovoreno da u 17 sati napusti BiH. Ali u posljednji tren odustalo se od plana bijega. Razlog? Navodno su načuli da se protiv Mamića sprema neka nova istraga koja bi ga mogla koštati slobode.

– Nije to točno, evo me u Međugorju, nigdje nisam pobjegao. Točno je samo da je moj brat Zoran bio kod mene u posjeti i vratio se u Emirate, gdje i radi - kazao je u telefonskoj izjavi za Dnevni Avaz Zdravko Mamić. Prema njegovim riječima, radi se o budalaštinama.

Kontradiktorno je to, pak, s riječima Zorana Mamića, koji je pojedinim hrvatskim medijima ustvrdio kako je iz Mostara otišao u Zagreb, kako bi pratio utakmicu hrvatske i španjolske nogometne reprezentacije. I Zdravko Rajić, Mamićev branitelj, demantirao je za Avaz prve informacije po kojima je njegov klijent napustio BiH.

– Sjedim s Mamićem i pijemo kavu u Međugorju – rekao je Rajić.

Druga optužnica

Podsjetimo, Vrhovni sud je prije nekoliko dana ukinuo rješenje Županijskog suda u Osijeku iz srpnja, kada je optužno vijeće odbilo zahtjev USKOK-a za istražni zatvor i u slučaju druge optužnice protiv Zdravka Mamića. Predomisle li se osječki suci pa ipak izvijećaju novi istražni zatvor, otvorit će to vrata ka mogućem izručenju Zdravka Mamića u ruke hrvatskog pravosuđa. Sud će, tako, o tome ponovno odlučivati 30. studenoga, a taj je termin zakazan baš danas.

Da je Zdravko Mamić ipak pobjegao u UAE, priča s izručenjem mogla bi se zakomplicirati. Mamiću je, podsjetimo, određen istražni zatvor odmah nakon što je u lipnju nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora u prvom postupku, gdje se njega, brata mu Zorana, Damira Vrbanovića i Milana Pernara tereti za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama. No, u tom slučaju, po propisima BiH, ne može biti izručen jer je osuđen za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, za što je propisana kazna do deset godina zatvora.

Moguće izručenje

Na ruku Zdravku Mamiću, pak, ne ide ta druga optužnica, koja još nije pravomoćna, i to zbog toga što ga se tu tereti za zločinačko udruživanje. Naime, po sporazumu Hrvatske i BiH koji regulira izručenje, u BiH ipak nisu sigurni osuđenici za organizirani kriminal, korupciju i pranje novca, te oni za čija je kaznena djela propisana kazna veća od 10 godina zatvora. Njih se, dakle, može izručiti.

U drugoj optužnici, braća Zoran i Zdravko Mamić, Zdravkov sin Mario, zatim Damir Vrbanović, Nikky Arthur Vuksan, Igor Krota i Sandro Stipančić terete se, podsjetimo, za zločinačko udruživanje u sklopu kojeg su iz Dinama izvukli najmanje 144 milijuna kuna.

Mamićeva branitelja Veljka Miljevića zatekli smo, kako kaže, dok je izlazio iz zgrade Ministarstva pravosuđa, gdje je ispitivao od 13 do iza 18 sati, pa je za navodni odlazak u Emirate, tvrdi, saznao od novinara.

– Razgovarao sam sa Zdravkom danas od 11 do 11.15 sati, dakle punih 15 minuta. Pouzdano znam da je tada bio u hotelu Regina u Međugorju, jer su s njim bile još dvije osobe. Čudna mi je ta priča, jer let iz Zagreba u Dubai, primjerice, traje šest i pol sati, pa mi se to vremenski ne uklapa. Ali ne isključujem mogućnost, možda iz Mostara traje kraće – rekao nam je Miljević koji je planirao u četvrtak, otići k Mamiću u BiH. U razgovoru u srijedu ujutro Mamić mu nije dao, dodaje, naslutiti da planira ikamo otputovati, “ali ne bi to ni učinio jer zna da ih prisluškuju”.

Šest sigurnih zemalja

Za razliku od njega, na telefonske pozive nisu nam odgovarali Nikola Mandić i Ivan Stanić, koji također brane Zdravka Mamića. Samom Mamiću javlja se automatska poruka teleoperatera: “korisnik trenutno ne može odgovoriti”.

Ujedinjeni Arapski Emirati član su Interpola i trebali bi ga, po tjeralici, izručiti Hrvatskoj.

Otkako je postao “lice s tjeralice”, Zdravko Mamić ne smije zakoračiti na tlo čak 192 zemlje. Toliko je, naime, članica Interpola pa, prijeđe li njihove granice, bit će uhićen. Ipak, postoji šest destinacija na koje bi se mogao skloniti i gdje bi bio sto posto siguran, a to su Sjeverna Koreja, Mikronezija te četiri manje oceanske države – Kiribati, Palau, Tuvalu i Vanuatu.

Zdravko svoju je presudu komentirao javno posljednji put u petak na svom Facebook profilu.

- Ne priznajem tu presudu jer su je sačinili neovlašteni tužitelji Sven Mišković i Tonći Petković, koji su izvršili udruženi zločinački pothvat s predsjednikom županijskog suda u Osijeku Antom Rašićem, te sucima Miroslavom Jukićem, Miroslavom Rožcem i Darkom Krušlinom. Presuda je davno prije dogovorena, a suđenje je bilo samo dimna predstava za javnost. Ta je presuda ruganje svim građanima Hrvatske i cjelokupnoj pravnoj struci – naveo je.

Pogledajte video Mamića iz Međugorja