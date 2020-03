Zbog zaraženog u Metliki u karanteni i 4 obitelji iz Žakanja

Osnovci u Žakanju, općini koja se naslanja na granicu sa Slovenijom i Metlikom gdje je liječnik opće medicine sa skijanja u Italiji prošli tjedan donio koronavirus u to pogranično mjesto, jako dobro znaju što sve trebaju napraviti da bi se zaštitili od spomenutog virusa. Rekli su nam roditelji, a i nastavnici u školi; peremo dobro ruke, jedemo zdravo. Ne bojimo se, kažu mališani, poziraju dok temeljito peru ruke, dezinficiraju ih, a potom odlaze po slasne kriške kruha namazane omiljenim im namazom. Njih 156 u Osnovnoj školi u Žakanju te još 87 u područnoj školi u Kamanju dobili su iste upute kako bi se spriječila mogućnost širenja zaraze. Njih, kao i mališane iz obližnjeg vrtića, posjetila je Vesna Hajsan-Dolinar, mještanka Žakanja i zamjenica župana Karlovačke županije, te im dodatno savjetovala kako se ponašati.

Hrvati tamo rade, idu liječniku

Jasmina Katunić, ravnateljica Osnovne škole Žakanje, kazala je da nema mjesta panici. Od četiri obitelji koje su u izolaciji, iz dvije obitelji imamo dvoje učenika iz istog razreda, ali oni prošli tjedan zbog nekih prehlada i viroza nisu bili u školi. Sada su u samoizolaciji s obiteljima i neće dolaziti u školu još dva tjedna, dogovoreno je na sastanku Stožera za civilnu zaštitu. U školi od ponedjeljka provodimo i dodatne zaštitne mjere; provjetravamo učionice i sportsku dvoranu u 25. minuti svakog školskog sata, djeca prije jela peru detaljno ruke pod pojačanim nadzorom, nakon velikog odmora se dezinfekcijskim sredstvom propisanim za školske ustanove dezinficiraju sve kvake, garderobe i sve površine s kojima su djeca u doticaju. Peremo ruke u pola deset, pola dvanaest i u 13 sati i čisti se škola, kao i prije, na kraju radnoga dana, ali uz pojačanu dezinfekciju – pojasnila je ravnateljica J. Katunić.

Dožupanica je kazala da su u stalnom kontaktu s ravnateljicom i Domom zdravlja u Metliki gdje je radio liječnik koji je zaražen koronavirusom. Kod njega je četvero pacijenata iz Žakanja bilo naručeno na pregled prošli tjedan, a troje je i bilo na pregledu. No, sve četiri njihove obitelji su u kućnoj izolaciji. Osim tog liječnika obiteljske medicine, zaražena je i njegova partnerica te dvije medicinske sestre i vozač hitne pomoći. U Domu zdravlja Metlika pretpostavljaju, s obzirom na to da je Dom odmah zatvoren, da su svi djelatnici odmah bili samoizolirani i da do daljeg širenja ne bi trebalo doći – kazala je Vesna Hajsan Dolinar.

Dodala je da je Županiji cilj objasniti mještanima da ne dižu paniku jer su poduzete sve mjere, a Stožer civilne zaštite redovito se sastaje i prenosi sve informacije.

– Oko 30 posto radno sposobnog stanovništva iz Žakanja, Kamanja i Ribnika radi u Sloveniji, a neki ondje imaju i liječnike. Svi su oni otišli na posao, osim onih koji rade u blizini Doma zdravlja. Na tom je pograničnom području stalno velika fluktuacija ljudi, puno je miješanih brakova, mladi dolaze na utakmice, druženja, posebno vikendima, pa apeliramo na mještane iz Slovenije koji su bili u tamošnjem Domu zdravlja da se pridržavaju svih naputaka nadležnih službi i da ne dolaze na javna okupljanja i događanja kako bi se spriječila mogućnost širenja zaraze – dodala je V. Hajsan-Dolinar.

U nedjelju poslije podne, u Sloveniji je bilo 19, jučer 23 zaraženih koronavirusom, a liječnik iz Metlike odmah nakon što je obolio prebačen je u Infektivnu bolnicu u Ljubljani gdje je na liječenju u izolaciji.

Ljutiti na liječnika

Liječnici i djelatnici Doma zdravlja u Metliki, njih 54, u samoizolaciji su i od obitelji, dolaze na posao, ali savjete daju isključivo telefonski jer je ustanova zatvorena za prijem pacijenata, a uputnice izdaju elektronički. Dom je dezinficiran, a tijekom vikenda dezinficirane su i sve javne lokacije u Metliki gdje se okuplja najviše ljudi. Dom za starije u središtu toga slovenskog mjesta, gdje je liječnik bio u kontaktu s brojnim korisnicima, zatvoren je za posjete, a starije korisnike testiraju na koronavirus po naputcima tamošnjeg ministarstva.

U Metliki smo jučer prijepodne zatekli nekolicinu mještana u kafićima. Rekli su nam da im nije svejedno, ali da se ne mogu zatvoriti u kuće. Ljutiti su na svog liječnika koji je bio neoprezan i ugrozio sumještane, a radnici iz Žakanja koje smo sreli u središtu Metlike nadaju se da će proljeće otjerati koronu.

