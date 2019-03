Zbog smrti biokemičarke krv šalju 150 kilometara dalje

Od ovoga ponedjeljka krv uzeta od pacijenata u Metkoviću vozi se u medicinsko-biokemijski laboratorij u 150 kilometara udaljenim Kaštelima gdje se analizira i potom istog dana vraća nazad u Metković.

Mihovil Štimac, ravnatelj Doma zdravlja Metković kaže kako je to privremeno rješenje, premoštavanje situacije u kojoj su se našli nakon što je prošlog tjedna preminula Mira Kevo, specijalistica medicinske biokemije i vlasnica privatnog laboratorija koji je imao koncesiju i obavljao taj posao za sve pacijente u Metkoviću.

– Znate li što to znači pretvoriti nešto što je privatno u javno? E, pa to smo mi unatoč našoj administraciji uspjeli u dva dana, laboratorij smo stavili pod Dom zdravlja, ali sada smo u problemu jer na tržištu rada nema nijednog inženjera medicinske biokemije. Nije bilo druge, sklopili su ugovor s laboratorijem u Kaštelima koji nam je ponudio pomoć. Dom zdravlja Dubrovnik nema svoj laboratorij, a ljeti se brže stiže autocestom do Kaštela nego preko Neuma do Dubrovnika pa smo sklopili ugovor s kaštelanskim medicinsko-biokemijskim laboratorijem. Ovo je privremeno rješenje dok ne raspišemo natječaj i pronađemo inženjera medicinske biokemije – kaže Štimac.

Natječaj još nije raspisan jer mu treba prethoditi sistematizacija, ali sve se radi ubrzano. S obzirom na to da inženjera medicinske biokemije nema na zavodu za zapošljavanje, u rješavanje problema uključio se i Grad Metković. Gradonačelnik Dalibor Milan kaže kako je Grad spreman inženjeru biokemije koji bude došao raditi u Metković plaćati stan i režije, a Gradskom će vijeću predložiti da mu Grad kupi stan.

– Isto tako spremni smo ponuditi novčani bonus, odnosno dodatak na plaću, što ću također predložiti Gradskom vijeću. Vjerujem da će kolege vijećnici jednoglasno pristati jer ovaj problem moramo riješiti, tiče se zdravlja svih nas, i to ne samo stanovnika Metkovića već i cijele doline Neretve – kaže Milan. Štimac nam otkriva kako zainteresiranih za dolazak u Metković ima, ali s druge strane granice. Javljaju mu se ljudi iz Hercegovine. – Tu nastaje problem jer kod njih taj posao mogu obavljati i inženjeri drugih subspecijalizacija. Zato ih ja upućujem na Hrvatsku liječničku komoru. Zaposlit ćemo prvog koji dobije licenciju – najavljuje Štimac.

