Zbog ljubomore krenuo u pokolj bratovim pištoljem: 'Sve sam ih ubio'

Austrija je u šoku nakon što počinju na vidjelo izlaziti detalji stravičnoga peterostrukog ubojstva koje je u nedjelju rano ujutro počinjeno u mondenom skijalištu Kitzbühelu. Naime, 25-godišnji mladić Andreas E. ubio je svoju bivšu djevojku Nadine H. (19), njezine roditelje, brata i dečka, a razlog je bio što ga je prije nekoliko mjeseci ostavila i prekinula njihovu vezu. Njih dvoje su prije raskida bili zaručeni, a razlog masakra je ljubomora.

Provalio preko krova

Prema detaljima koji se doznaju iz policijske istrage, 25-godišnjak je u subotu navečer sreo svoju bivšu zaručnicu u jednom od tamošnjih restorana gdje je večerala sa svojim novim dečkom. To je bilo dovoljno da bivši zaručnik plane, a između njih dvoje izbila je prilično žestoka svađa. U tome trenutku situacija je bila prilično neugodna, no ništa nije upućivalo na krvoproliće koje se dogodilo nekoliko sati kasnije.

Naime, u četiri ujutro ostavljeni mladić zalupao je na vrata kuće u kojoj je djevojka živjela s roditeljima. Vrata je otvorio njezin otac te ga je otpravio od kuće. Mladića je to dodatno razbjesnilo, otišao je kući i uzeo pištolj koji se ondje nalazio. Vratio se do kuće bivše djevojke, ponovo zalupao na vrata i počeo mahnito zvoniti, a kada je djevojčin otac otvorio, ustrijelio ga je na licu mjesta. Ušao je potom u kuću te ubio djevojčinu majku, a zatim i brata. Sva u panici djevojka se, s novim mladićem koji je kod nje noćio, zaključala u stanu na katu koji je prije koristila njezina baka. Vrata tog stana bila su otporna na udarce, no napadač nije odustajao. Izišao je iz kuće i potom se preko balkona uspeo na prvi kat i ušao u stan. Odmah je ustrijelio svoju bivšu djevojku i njezina dečka, a potom je izišao iz kuće, sjeo u vozilo i odvezao se do policijske postaje u Kitzbühelu gdje je pištolj kojim je počinio ubojstva položio na stol.

– Sve sam ih ubio – mirno je rekao policajcima opisujući im što se upravo dogodilo u samo kilometar udaljenoj kući na obronku brda. Ubojica je, kako pišu lokalni mediji, građevinski radnik bez završene srednje škole. Policiji nije bio do sada poznat po ozbiljnijim kriminalnim djelima, ali je bio prisutan na desničarskoj sceni, i relativno aktivan član Slobodarske stranke (FPÖ). U noći ubojstva uzeo je iz kuće bratov pištolj, no njegov brat, kao vlasnik oružja, nije znao što se događa- Naime, brat optuženog Andreasa, koji se sada brani šutnjom, već neko vrijeme živi u Aziji.

Austrijski su se mediji, usto, raspisali da je ubijeni dečko djevojke bio Florian J. (24), igrač hokejskog kluba EC Kitzbühel koji nastupa u 2. austrijskoj ligi.

– Uvijek se dobro ponašao, bio je prilično druželjubiv, ambiciozan i pošten, uvijek sa smiješkom na licu – opisao je ubijenog hokejaša jedan od njegovih suigrača.

Večer uoči pokolja navodno je nastupio na utakmici na kojoj je dobio nagradu za najboljeg igrača.

Politički sukob

Peterostruko ubojstvo bacilo je Kitzbühel, inače stjecište austrijske i europske elite i jedno od najpoznatijih skijališta, u svojevrstan šok. U mjestu koje broji samo 8000 stanovnika i jedno ubojstvo je nezapamćeno, a kamoli peterostruki pokolj. Prilično je izgledno da će Kitzbühel početi s novim “peglanjem imidža” i javnim kampanjama kako bi se što prije, ako ne zaboravio, a ono minimalizirao utjecaj masakra na turističku sliku skijaškog sela koje predstavljaju kao siguran raj i oazu zimskog odmora za sve koji žele biti viđeni.

S druge strane, pokolj u Kitzbühelu počele su, u svoje svrhe koristiti i političke stanke. Naime, ubojica je bio član FPÖ-a, odnosno desničarske Slobodarske stranke.

Socijaldemokrati odnosno tamošnji SPÖ na svojim je stranicama, samo nekoliko sati nakon pokolja, objavio fotografiju ubojice s jasno označenom stranačkom pripadnošću konkurentskom FPÖ-u. Na to je FPÖ ekspresno ubojicu izbacio iz stranke zbog “nanošenja štete ugledu stranke”, ali i prozvao socijaldemokrate za manipulaciju. Socijaldemokrati su se potom ispričali, ali uz napomenu da njihovi članovi takvo što vjerojatno ne bi učinili... Krvavi masakr tako je postao dio političkih rasprava.

Video: Austrija: Ubojstvo u Kitzbühelu