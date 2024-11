Zbog bure po prvi put zatvoren novi velebni most Cetina u Omišu

Za sav promet zatvoren je most Cetina, svečano otvoren ovoga proljeća, kao i obilaznica Omiša. U Hrvatskim cestama nam je potvrđeno da je ovo prvi put kako je novoizgrađeni most zatvoren za promet. Velebni most iznad Cetine u Omišu sa tri tunela pušten je u promet krajem prošlog svibnja.

Most Cetina je dug 220 metara, nalazi se na visini od 70 metara, a stajao je 25 milijuna eura, dok je cijeli projekt, koji uključuje i tri tunela te pristupne ceste vrijedan ukupno 65 milijuna eura. Da će biti problema s burom znalo se i prije otvaranja mosta Cetina, međutim izvorni projket nije predvidio burobrane, a iz Hrvataskih cesta su tada poručili kako ispituju tehničke mogućnosti za njihovo postavljanje. Međutim, ljeto je prošlo, zapuhala je prva jaka bura i most je zatvoren.

