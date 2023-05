Zaustavio je dah, spuštao se u kanalizaciju i od gušenja plinom spasio četvoricu mještana

Što se tog svibnja točno dogodilo te kako je tekla, niti malo bezopasna i vrlo složena, akcija spašavanja, pamti naša arhiva, ali i heroj s Brača, Ivo Matulić, koji je, samo par dana prije dramatičnog događaja, rekao sudbonosno da i uplovio u bračnu luku.

Bila je srijeda popodne, nešto iza 13 sati, kada je radnik komunalne tvrtke 'Michieli – Tomić', 35-godišnji Pero Mihovilović, iz Postira, počeo čistiti kanalizacijsku cijev . No, kada je uklonio otpad, koji ju je začepio, u cijev je počeo nadirati metan. Nakon što je udahnuo plin, Mihovilović je izgubio svijest. Odmah su mu u pomoć priskočili radnik 'Vodovoda', 57-godišnji Ivo Duhović, kolega, Jakov Šakić, a potom i mještani Matko Biočina (54) i Mladen Vlahović (28), no svi su, zbog udisanja plina, jedan za drugim gubili svijest.

Nakon vjenčanja, herojski podvig

U čitavoj se toj dramatičnoj situaciji najbolje snašao 23-godišnji Ivo Matulić, čija je kuća nedaleko od mjesta nesreće. Pri prvom spuštanju u cijev i sam je udahnuo plin, no čim se oporavio, spuštajući se na dah, uz pomoć svojih sumještana, izvukao je jednog po jednog unesrećenog.

'Taj neugodan događaj, koji je mogao imati tragične posljedice, zbio se samo par dana nakon mog vjenčanja, na kom je bio i moj prijatelj Mladen. On je, tog popodneva bio kod nas. Gledali smo fotografije, a onda začuli viku sumještana. Odmah smo izjurili van i shvatili da su ljudi u nevolji te sam doviknuo ženi da zove Hitnu. Dotrčali smo do cijevi i u njoj vidjeli dva čovjeka, koja su nepomično ležala u hrpi fekalija. Prizor je bio stravičan“, prisjeća se Ivo.

Kako bi izvukao unesrećene, odjurio je tražiti konopac, no nije ga uspio naći pa se poslužio gumenim crijevom.

'Pokušao sam izvući prvog čovjeka, no gumeno crijevo nije bilo dovoljno čvrsto i puklo je. Izašao sam iz cijevi, a odmah potom sam se i sam srušio na tlo, no nakon 15-ak sekundi uspio sam doći k sebi. Rekao sam prijatelju Mladenu da on, dok se ja ne priberem, proba pomoći ljudima. Susjed je, u međuvremenu donio konop i Mladen je ušao u cijev. Pokušao je vezati unesrećenog, no zbog visoke koncentracije plina i on se onesvijestio i ostao u cijevi“, priča Matulić.

U pitanju su bile sekunde

U cijevi su tada, bez svijesti, ležala tri čovjeka. Plin je nadirao , disati se u cijevi nije moglo ni na kratko, dok se, s druge strane, dah nije mogao zadržati dovoljno dugo da se stradale ljude čvrsto sveže. Stoga se Matulić dosjetio te je na konopcu napravio omču, kako bi ju, u par sekundi, mogao prebaciti i zategnuti oko ruku ili nogu unesrećenih.

'Ti su ljudi doslovno bili u fekalijama do grla. Cijev je bila puna plina i trebalo je raditi jako, jako brzo. Moj plan je bio da, pet do šest puta, uđem u cijev, na dah, dakle, bez da dišem, te da omčom obuhvatim čovjeka, kako bismo ga sigurno mogli izvući. U pomoć nam je tada došao Matko, no i on se odmah srušio te je ostao u cijevi, čime se broj unesrećenih popeo na četiri', priča Matulić.

Bile su mu tada samo 23 godine, imao je 70-ak kilograma, te je, kako kaže, mogao doslovno skočiti preko auta. Upravo je, zahvaljujući toj sjajnoj, fizičkoj kondiciji uspio svu četvoricu muškaraca izvući iz cijevi ispunjene plinom, čime je, u jednom danu, spasio četiri života.

Potresni prizori

'Prvom čovjeku, kojeg smo spasili, samo je ruka virila iz fekalija te sam mu na tu ruku nabacio omču, koja se stegnula oko zgloba i uspjeli smo ga izvući. Potom sam ih redom vezao omčom i izvlačili smo ih van. Sjećam se da je posljednjem iz mulja virila samo noga. Omotao sam ju omčom, a pri izvlačenju, s glavom prema dolje, krv mu se slila u glavu te je odmah došao k svijesti. Skočio je i odmah počeo spašavati Mladena, koji se gušio. U bjesomučnom pokušaju da mu otvori usta, slomio mu je dva tri zuba, ali i omogućio da počne disati', prisjeća se svjedok drame koja se dogodila na Braču i zbog koje je, tog svibanjskog dana, dignut i helikopter, koji je sve unesrećene hitno prevezao u splitsku bolnicu .

'Pilot helikoptera nagledao se u svojoj praksi svega i krvi tragedija, no jednom je prilikom rekao kako mu je upravo intervencija u Postirama bila najgora u životu“, kaže nam Matulić.

Zbog teškog trovanja plinom, radnik komunalne tvrtke, Pero Mihovilović, jedno je vrijeme bio u komi, priključen na aparate, no priča je ipak dobila sretan kraj. Zahvaljujući brzoj reakciji i hrabrosti, tada 23-godišnjeg Ive Matulića i mještana Postira, tragedija je, na sreću, izbjegnuta te su sva četvorica unesrećenih muškaraca preživjela. Ivo Matulić, sa svojom obitelji i danas živi u Postirama, bavi se ugostiteljstvom, turizmom te ima građevinsku tvrtku.

