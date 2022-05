Zašto ne? Modni brend s citatima iz Lijepe naše

Obući crveno-bijeli dres ili majicu u Hrvatskoj nije ništa neobično, pa na dočeku vatrenih 2018. godine među 400 tisuća ljudi, koliko ih je dočekalo srebrne reprezentativce, u "kockicama" je bila većina. Ali, probajte obući majicu takvog uzorka na neki, nazovimo ga, obični dan na posao, piće u gradu ili najobičniji odlazak do trgovine. Sigurno će biti i čudnih pogleda.

Samo internetska prodaja

– Kada kažem nekom da sam pokrenuo trgovinu u kojoj prodajem modne majice hrvatske domoljubne inspiracije, većina pomisli kako je riječ o klasičnom dizajnu s kvadratićima koje u narodu od milja zovemo "kockicama", ali toga na tržištu ima sasvim dovoljno. No, mi nudimo majice modernog dizajna koje se mogu nositi svaki dan u godini, a koje su inspirirane Hrvatskom i ljubavlju prema domovini. Normalno nam je vidjeti da na majici velikim slovima piše ime neke modne marke, pa se ja pitam zbog čega i mi Hrvati ne bismo mogli imati kolekciju majica na kojima primjerice piše "Croatia: Respect, Love, Stay" ili "Sinje more svijetu reci" – govori Bruno Dragoje, Zagrepčanin koji je nedavno pokrenuo marku odjeće pod nazivom Supercroatian.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Bruno Dragoje

Putem internetske trgovine prodaje muške i ženske majice kratkih i dugih rukava dizajna koji je inspiriran upravo hrvatskim imenom, poviješću i kulturnom baštinom. Majice su namijenjene svakodnevnom nošenju, a uz dva već spomenuta još neki od natpisa na njima su i "Dok mu živo srce bije" ili "Made with love from Croatia".

– Ideja za Supercroatian došla je iz srca, iz ljubavi prema Hrvatskoj i želje za zajedništvom i zdravim domoljubljem. Ne bismo trebali osjećati to zajedništvo samo kad ostvarimo neki sportski uspjeh, ne možemo biti Hrvati samo kad je vani sunčano i sve je super, nego se uvijek moramo držati skupa i trebali bismo svakodnevno njegovati zajedništvo. Zastave bi trebale biti češće na prozorima, pa vidimo i u filmovima da je u drugim državama to normalno, a kod nas je to kao bez veze i nepotrebno. Ali dobro je podsjetiti se na neke stvari i imati ih pred očima. Treba njegovati ono što je temeljno. Primjerice, himna. Stoga mislim da nikome ne treba objašnjavati što znači "sinje more, svijetu reci" ni "dok mu živo srce bije" – kazuje Dragoje koji na naš upit ima li planove jednog dana otvoriti i klasičnu trgovinu odgovara kako bi bilo lijepo negdje u gradu vidjeti svjetleći natpis "Supercroatian". Ali smatra kako takva trgovina i nije potrebna s obzirom na to da se na tisuće modnih brendova prodaje isključivo putem internetskih trgovina.

Pandemija pogurala ideju

Iako se sam nije želio time hvaliti, osnivač Supercroatiana je sada već i pomalo davne 2007. pokrenuo turističku uslugu Segway City Tour Zagreb koja je postala najstarijom turističkom zagrebačkom turom. Ljude koji na "čudnim vozilima" obilaze grad u proteklih su desetljeće i pol zasigurno mogli primijetiti svi Zagrepčani koji su se u proljetnim ili ljetnim danima prošetali centrom.

Da toliko opstane, turi je zasigurno pomoglo i to što ju je turistički portal TripAdvisor uvrstio u "Kuću slavnih", što znači da je uvršten u deset posto najuspješnijih turističkih usluga na svijetu.

– Imali smo dvije godine pauze s turama jer nam je pandemija sve zaustavila. I baš ta pauza me na neki način i natjerala da napokon krenem u realizaciju priče o Supercroatianu koja mi se godinama motala po glavi – pojašnjava Bruno Dragoje.

Za kraj poručuje kako bismo svi mi više trebali njegovati kulturu zahvalnosti, više cijeniti ono što imamo, a manje se fokusirati na negativnosti koje su vezane uz dnevnu politiku.