Tolušićevi kvadrati: Zašto je ministar prijavio manju kvadraturu kuće u imovinskoj kartici?

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je predmet protiv ministra Tomislava Tolušića zbog informacije da mu je izvođač radova na obiteljskoj kući u Virovitici bila tvrtka koja je surađivala s Virovitičko-podravskom županijom dok je on bio župan te je pokrenulo redovnu provjeru imovinske kartice jer je Tolušić upisao manje stambenih kvadrata nego što je stvarna kvadratura njegove kuće.

Informacije o Tolušićevoj kući i prijavljenom manjem broju kvadrata, kao i o izvođaču radova što je, ako je točno, još veći grijeh, objavio je Telegram.hr, a Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa postupa po njihovim tekstovima.

Upisao samo pola kvadrata

– Napravit ćemo redovnu provjeru imovinske kartice, dakle provjeriti zemljišne knjige i ostalo, a ako utvrdimo nesklad, tražit ćemo očitovanje dužnosnika (ministra Tolušića, op.a). Nakon očitovanja odlučit ćemo hoćemo li pokrenuti postupak. Predmet o izvođaču radova koji je, prema pisanju medija, gradio dužnosnikovu kuću i poslovno surađivao sa županijom dok je ministar Tolušić bio župan otvorili smo odmah. Prvo ćemo prikupiti svu potrebnu dokumentaciju, tražiti očitovanje županije o poslovnoj suradnji s tom tvrtkom, a na koncu ćemo na sjednici Povjerenstva odlučiti hoćemo li pokrenuti postupak – rekla nam je Martina Jurišić, glasnogovornica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Tolušić se branio da je u imovinsku karticu prijavio 165 kvadrata prostora u kojem živi, a “kad bude živio na krovu, prijavit će i krov”.

Martina Jurišić objasnila je da je praksa da dužnosnici u imovinsku karticu upisuju ukupnu kvadraturu kuće i okućnice s pripadajućom cijenom, uz napomenu da je riječ o kući i okućnici ili mogu upisati kvadraturu svakog objekta posebno, dakle kuće, pomoćnih objekata i slično. Tolušićev stil, prema kojem je upisao stambeni prostor, ali ne ukupni prostor kuće i objekata uz ili spojenih s kućom u kojima roštilja i slično ne uklapa se u praksu koju je navela glasnogovornica Jurišić. Novinari portala Telegram.hr otkrili su da Tolušićeva kuća ukupno ima 330 kvadrata i još jedan objekt od 120 kvadrata prema posjedovnom listu koji izdaje Državna geodetska uprava, a on je u imovinsku upisao tek 165 kvadrata. Još je ustvrdio da je stambeni prostor i manji, odnosno da ima 153 četvorna metra.

“Čudna sprega”

Tolušićeve muke s imovinskom karticom bile su tema danas i među zastupnicima u Saboru. Branimir Bunjac iz Živog zida tako je rekao da Tolušićevo objašnjenje kako nije prijavio pomoćni objekt od 120 kvadrata jer se u njemu roštilja pokazuje da su imovinske kartice veliki problem i s njima se pokazuju problemi svakodnevno.

– Zbog čega ljudi imaju potrebu prijavljivati manju imovinu nego što ona stvarno iznosi, to treba pitati njih, a imamo pravo sumnjati da dobar dio imovine uopće nije prijavljen. To što je kuću gradila tvrtka koja je dobivala jako puno posla dok je Tolušić bio župan pokazuje spregu vlasti s interesnim skupinama. To nije prvi takav slučaj i poduzetnici su na neki način prinuđeni poslovati s državom koja ih nakon toga reketari i moraju vratiti protuuslugu – zaključio je Branimir Bunjac.

HDZ-ovac Branko Bačić poručio je pak da je dovoljno ministrovo objašnjenje tog slučaja.

– Izvan toga ne bih ništa mogao reći. On je pozvao novinare da provjere njegov stambeni prostor pa vas, evo, i ja pozivam. On kaže da je napravio sve u skladu s uputama za popunjavanje imovinske kartice i ja nemam tome što dodati – zaključio je Bačić.

Slučaj je komentirao i premijer Plenković: koliko sam razumio on će sam to pojasniti javnosti, čuli smo se, rekao je da je nekoliko puta to objasnio.