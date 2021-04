Zaštitarka koja je spriječila 26-godišnjaka: 'Iščupao je detektor metala i bacio stol u zid'

Muškarac (26) koji je danas izazvao incident u Centru za socijalnu skrb u Ivanić Gradu iščupao je detektor metala iz poda i bacio ga na vrata, a kada je ušao u prostorije Centra, uzeo je stol i bacio ga u zid, prenosi 24 sata.

- Po izlasku iz auta vidjelo se da je bijesan. Ja sam stajala kod ulaza, a on je počeo odmah ispitivati gdje su njegova djeca, zašto su mu uzeta djeca, kako bi meni bilo da mi uzmu djecu. Na to sam mu ja rekla da je taj postupak završen, zamolila sam ih da ne rade nikakve probleme i da napuste objekt jer ću u protivnom morati pozvati policiju. Gospodin se na to oglušio i svojim je tijelom mene izgurao unutra. Na samom ulazu sam ja njega uspjela obujmit rukama oko struka, ali s obzirom da je on jači od mene on je mene nosio po centru, ispričala je događaj napadnuta zaštitarka.

Kada je uspio ući unutra, iščupao je detektor metala iz poda i bacio ga na ulazna vrata, a onda je uzeo stol, podignuo ga i bacio na zid.

- Sve se srušilo i potrgalo. On je zapravo krenuo prema socijalnoj radnici, ali smo ga tu uspjeli zaustaviti. Njegova supruga je isto ušla i stala je ispred njega. Obje smo ga držale i molile ga da se smiri i da diše. Nakon svega što je razbacao se uspio malo smiriti, rekla je zaštitarka koja je zbog narugavanja zadobila posjekotinu na ruci te modrice po tijelu.

Stručni tim za obiteljsko pravnu zaštitu Centra za socijalnu skrb Ivanić Grad, naime, donio je odluku o izricanju žurne mjere izdvajanja i smještaja dvoje djece izvan obitelji.

