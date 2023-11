Zaratili vlasnik zagrebačkog restorana i poznati gastroportal: 'Čemu ovo? Dođite po kuverticu ili dajte podatke Revoluta'

Viralna je u nekoliko sati od objave postala objava vlasnika jednog zagrebačkog restorana, nezadovoljnog kritikama koje su izašle na poznatom gastroportalu Kult Plave Kamenice. "EverGreen u Ilici uvrstio se u sve brojnije zagrebačke restorane koji zapravo ne drže najatraktivnija jela sa svojih menija", naslov je kritike u kojoj autor nabraja. U tekstu se restoranu (kojeg nazivaju tek street food lokalom) zamjera što nisu mogli naručiti jela s masnom tunom ili gofom jer tih riba nema. "Ni tuna ni japanski gof ne zavise o dnevnom ulovu, o jugu ni o buri. Riječ je o zamrznutim ribama koje se mogu naručiti ako redovito plaćate mjesecima unaprijed. Ako, dakle, restoran ostane bez vrhunske tune i japanskog gofa, nestašica riba koje nisu ovisne o dnevnom ulovu posljedica je čistog nemara", navodi se u tekstu. EverGreen Sushi odgovorio je na svom profilu te to čak pretvorio u poslovni potez.

Nude 10% popusta na Tokyo Menu (uz screenshot) svima onima koji taj komentar zalijepe na stranicu Plave kamenice jer njega su, kaže, na stranici blokirali zbog osvrta na kritiku. A riječi su teške. "Čemu dolazak u naš restoran po 10. put kad Vam nikad ništa ne valja? Zašto ne sjednemo Vi i ja, dogovorite se sa mnom kao s ostalim vlasnicima restorana te se dogovorimo za kvalitetan marketing", pita vlasnik, dodajući ironično kako to njemu nije neka investicija. "Zašto ono što je javna tajna nema cjenik? Čemu ovaj oblik reketa?" pita se dalje. U nastavku komentara objašnjava i zašto nema navedenih riba.

"1. Nema tora – koristimo divlju jadransku tunu, danas je ponedjeljak, a nedjeljom ne radimo. Možemo Vam servirati smrznuti toro od petka na koji ste navikli i koji hvalite u drugim restoranima, no to NIJE politika našeg restorana. Ako nemamo kvalitetnu robu, taj dan ne prodajemo taj artikl. To je nešto što garantira da će gost bit zadovoljan, mislim pravi gost, nepristran, ne Vi. Temelj kvalitetnog japanskog restorana je SVJEŽA NAMIRNICA, to ste valjda mogli već naučiti", kaže i za kraj dodaje: "Ja nisam zlopamtilo, dođite po kuverticu ili dajte podatke od Revoluta (kako i inače skrivate trag) pa da naš odnos krene pravim putem. Eto, popustili smo, 8 godina vašeg pritiska je previse. Pobijedili ste.

Cijelu njegovu objavu možete pročitati OVDJE. Kult Plave Kamenice još nije reagirao na ovaj komentar.

